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天津GDP墊底　證明投資拉動型經濟增長走到盡頭

2018-02-04 12:56聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

2017年中國大陸31個省（省級行政區）GDP增速已出爐，讓外界大跌眼鏡的是，此前近10年間經濟增速一直在10%以上、位列四大直轄市之一的華北北部港口城市天津以3.6%的增速墊底，且經濟總量上也被後起的直轄市重慶追過，就連並非省會城市的江蘇蘇州亦將超過天津。

當然，此次經濟失速很大程度上是天津主動「擠水分」所致，但仍然引發廣泛擔憂，天津將要淪為第二個中國東北嗎？

香港01報導，2016年天津GDP增速9.1%，排名全國第四，2017年則以3.6%的增速墊底。對此「斷崖式下降」，外間多將之歸因於此次天津濱海新區的主動擠掉「水分」：繼遼寧經濟數據造假之後，天津亦被曝出GDP數據注水。對於這一「擠水」規模，1月11日一則官方認證的天津廣播微博消息稱：「擠掉水分」後，濱海新區2016年GDP由約1兆元人民幣下調為6654億元。這使天津最終GDP止步於1.86兆元，從而遭遇罕見GDP增速滑坡。

如今天津GDP增速墊底，在決策層和學界引發其會否成為第二個中國東北的廣泛擔憂。比GDP增速斷崖式下滑更為本質的是，天津似乎遭遇了和中國東北經濟衰退十分類似的誘因。

對於天津經濟面對的困境，從湖北省委書記調任天津市委書記的李鴻忠曾經坦言，「天津市民營經濟規模偏小、活力不足，影響了全市經濟結構優化、體制機制改革、社會財富增加和群眾收入提高」。

根據Wind統計數據，目前天津板塊的50家A股上市公司中，實際控制人為以個人為代表的民營資本的公司僅19家，佔比不足四成，而民營經濟比重低、規模小、活力不足，主要是受到國有經濟的對經濟資源的壟斷和擠佔。且從經濟結構上來說，資本密集型的重化工業在天津經濟中比例過重，石油、煉化、鋼鐵等產業對GDP的影響很大。重化工業的特點是依靠海量投資驅動增長，無法帶來有效就業，海量投資亦勢必使得單位投資帶來的經濟效益呈逐漸遞減趨勢；加上重化工業企業的發展環境在2017年前後開始面臨重要變化，從而直接導致整個產業鏈條的激盪。

天津GDP增速斷崖式下跌及其海量投資重化工業驅動的經濟模式，在決策層和學界再次引發關於中國選擇何種經濟增長模式的爭論。

進入21世紀，中國的城市化提速，而在中國現行的土地產權制度下，城市化使地方政府手中掌握了價值以數十萬億元計的資源，於是中國各地開始了政府主導的大規模投資建設的「形象工程」和「政績工程」的造城運動。

有經濟學者指出，上述兩種政府主導的經濟實踐相互激盪，在中國各級政府和學界造成一種理論風潮，認為「中國已經進入了工業化後期的重化工業化階段」。這一理論在中國增長模式的選擇上，主張政府主導、海量投資，經濟和產業趨向「重型化」，掀起「造城運動」和「重化工業化」浪潮。

「重化工業化」增長模式一經提出即遭到了市場經濟派的質疑和反駁。反對者批評，政府主導下的海量投資，因經濟投入成本過高以及投資收益遞減規律起作用，效率低下，且擠佔過多經濟資源又會阻礙和遲滯能夠帶來大量就業的服務業的發展，這樣又會阻礙消費拉動的效率型經濟增長模式的形成。

論戰的結果，是「重化工業化」在中國各級政府的主導下大行其道。在美國金融危機後，中國政府更是推出了4兆財政計劃以及10兆銀行配套貸款，大張旗鼓推行政府主導下的投資刺激；多地地方政府利用產業政策在本地區上馬和扶持重化工業項目。天津今時今日的GDP失速，或是政府主導下的投資拉動經濟這一增長模式走到盡頭的最新例證。

天津GDP斷崖式下降，有可能會成為第二個東北嗎？（香港01報導照片）
天津GDP斷崖式下降，有可能會成為第二個東北嗎？（香港01報導照片）
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