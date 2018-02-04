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為燙傷寶寶募款 陸慈善機構收管理費惹議

2018-02-04 13:14中央社 台北4日電

中國騰訊公益網路平台近日發起「緊急救援燒傷寶寶」樂捐，但除了醫療費用，發起機構還要募集執行費、基金會管理費，因而引發網友質疑。有中國律師表示，這是合法的。

北京青年報報導，1月26日，6個月大的航航不幸被電暖器燙傷，臉被燒得面目全非。徐州仁慈醫院診斷，航航全身多處燒傷，燒傷總面積達15%。1月27日，醫院第一次下達病危通知書。

上海大樹公益服務支持中心與航航家屬簽訂救助協議。1月29日，在騰訊公益發起「緊急救援燒傷寶寶」，目標籌款人民幣52萬202元（新台幣245萬元）。截至4日中午，已募得超過24萬元。

但募款項目卻遭眾多網友質疑。有捐款人發現，在項目預算中，募集的費用被劃分3個部分：醫療費用50萬元，剩餘部分為3%的機構執行費1萬5000元，以及1%的管理費5202元。

宿州愛心人士閆柯說，曾在上海大樹公益服務支持中心官方微博、相關微信群組內詢問這2萬多元要花到那裡去，結果很快被封鎖、刪除評論。

但也有愛心人士表示，好的管理團隊必須要有經費維持，管理人員難道要吃風喝雨全靠奉獻活著嗎？

上海大樹公益服務支持中心安徽站站長宇琪表示，所謂執行費、管理費，主要用於志工探望航航、陪家屬前往上海求醫、手術後定期家訪探望等交通費。

北京市京師律師事務所主任張淩霄指出，依中國「慈善法」第60條規定，「具有公開募捐資格的基金會展開慈善活動的年度管理費用不得超過當年總支出的10%」，並規定「捐贈協議對單項捐贈財產的慈善活動支出和管理費用有約定的，按照約定。」

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