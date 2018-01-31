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香港又發現二戰炸彈 疏散數千人

2018-01-31 22:55中央社 香港31日電

繼上週後，香港灣仔區今天又發現一枚二戰時期炸彈，警方為安全起見，晚間疏散在週邊大樓工作的4000多人。

這枚炸彈位於灣仔一個工地內，下午起被建築工人發現，報警求助。

警方獲報後派遣軍火專家到場處理，並自晚上9時起疏散在附近商業大樓和會議展覽中心的工作者。

警方上週在同一地點清除了一枚類似炸彈。綜合港媒報導指出，上週及今天發現的這2枚炸彈都是美式炸彈，屬於二戰時期。

二戰時，香港曾受日軍侵略，發生戰爭時遺留下來不少炸彈，過去香港也屢有發現，港人已經習以為常。

炸彈二戰香港
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