陸公安部：嚴打賭博保護傘深挖地下錢莊

2018-01-29 21:21 中央社 北京29日電



中國公安部副部長黃明今天表示，要嚴厲打擊賭博違法犯罪，堅持打早打小、露頭就打、不停地打；要嚴肅追責賭博活動的幕後「保護傘」，深挖打擊一批地下錢莊和非法支付機構。

中共中央與中國國務院日前發佈「關於開展掃黑除惡專項鬥爭的通知」，中國城鎮與農村近年因拆遷讓許多農民獲得高額金錢補償，進而催生地方黑勢力介入賭博活動，並衍生地下錢莊與非法支付機構等地下金融。

中國公安部官網表示，公安部今日召開視訊會議，部署全國公安機關進一步深化打擊整治賭博違法犯罪活動。公安部黨委副書記、副部長黃明強調，各級公安機關要嚴厲打擊整治賭博違法犯罪活動。

他指出，賭博問題敗壞社會風氣、滋生違法犯罪，直接危害人民群眾財產安全和社會安全穩定。自中共第18次全國代表大會以來，共查處賭博案件174萬起、593萬人次。然受各種複雜因素影響，賭博違法犯罪出現新情況、新特點，特別是農村地區賭博問題仍比較嚴重。

黃明強調說，要迅速查處一批賭博犯罪大案件，堅決打掉一批職業賭博公司等犯罪團夥，依法嚴懲一批涉賭犯罪分子，嚴肅追責一批賭博活動的幕後「保護傘」，徹底整治一批賭博重點地區。

他指出，要深挖源頭幕後，重拳打擊賭博犯罪的組織者、經營者、獲利者，深挖打擊一批「地下錢莊」和「非法支付機構」，集中打掉一批非法網路運營商及公司。

黃明表示，要在黨委政府領導下，打防並重，標本兼治，源頭疏導，推動落實綜合治理。各地要建立健全「責任鏈條」，一級抓一級，層層抓落實，確保各項打擊整治措施落地生根，確保打出聲勢、打出實效。