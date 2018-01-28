「複製猴」中國領跑全球！細數背後故事

2018-01-28 08:15 世界日報 中國新聞組／整理



提到「複製(克隆)」這個概念，人們的頭腦中普遍會閃出「桃莉」來。自第一隻複製羊「桃莉」誕生以來，人類打開了一扇生命科學研究的新窗戶。如今，複製猴也成功了！中國這一次領跑全球。

複製猴 中國科學家領跑 新華社 分享 facebook

華西都市報報導，中國科學院日前公布，首隻體細胞複製猴「中中」2017年11月27日誕生，10天後第二隻複製猴「華華」誕生。

複製猴「中中」和「華華」是一對姊妹，目前牠們還待在中國科學院神經科學研究所非人靈長類平台的恆溫箱裡。姊姊「中中」比妹妹「華華」大10天，除了個頭略有差異，「姊妹」倆幾無分別。

基因在哪?來自母獼猴胎兒

複製猴「中中」、「華華」的基因，來自同一個流產的雌性獼猴胎兒。科研人員提取了這個獼猴胎兒的部分體細胞，將其細胞核「植入」若干個「摘除」了細胞核的卵細胞，結果產生了基因完全相同的後代，這個過程也就是複製。

「這是許多專家認為不可能實現的重大技術突破。」國際細胞治療學會主席約翰拉斯科這樣點評中國科學家的成果，「利用聰明的化學方法和操作技巧，攻克了多年來導致複製猴失敗的障礙。」

自1996年第一隻複製羊「桃莉」誕生以來，20多年間，各國科學家利用體細胞先後複製了牛、鼠、貓、狗等動物，但一直沒有克服與人類最相近的非人靈長類動物複製的難題。科學家曾普遍認為現有技術無法複製靈長類動物。

中科院神經科學研究所孫強團隊經過五年努力，成功突破世界生物學前沿的這個難題。利用該技術，科研團隊未來可在一年時間內，培育出大批基因編輯和遺傳背景相同的模型猴。

突破在哪?得過3技術門檻

報導指出，從第一隻複製羊到第一隻複製猴，歷時21年。期間，各國科學家對複製猴子一直無能為力。最接近成功的一次實驗發生在2010年。美國俄勒岡靈長類研究中心的著名科學家米塔利波夫率領團隊成功移植複製猴胚胎，但胚胎發育至81天，以流產告終。孫強說，複製猴主要有三個難點。

一、細胞核不易識別，「去核」難度大。作為受體的卵細胞，必須先把細胞核「摘除」，才能容納體細胞的細胞核這個「外來戶」。但是，猴的卵細胞核去核難度非常大。孫強團隊中，博士後劉真是「去核」的主要操作者。藉助顯微設備，劉真用一雙巧手反復練習，在最短時間內、用最小損耗完成「去核」工作，為後續的複製工作奠定重要基礎。

二、卵細胞容易提前激活。複製過程中，體細胞的細胞核進入卵細胞時，需先「喚醒」卵細胞，然後才啟動一系列發育「程序」。因此，「喚醒」的時機要求非常精準。但是，使用傳統方式，猴的卵細胞很容易被提前「喚醒」，往往導致複製「程序」無法正常啟動。

三、體細胞複製胚胎的發育效率低。被轉移到卵細胞裡的細胞核，突然要扮演受精卵的角色，「趕鴨子上架」很不適應，需要科學家採取多種手段「保駕護航」。如果「保駕」不力，絕大多數複製胚胎都難以正常發育，往往胎死腹中。

進步在哪?更新了去核工作

曾參與複製全球首隻體細胞複製動物「桃莉」羊、現已退休的英國羅斯林研究所科學家威廉里奇在聲明中說，複製「中中」和「華華」的方法與他們複製「桃莉」的方法「相似」，但有了一些技術細節的「更新」，比如在移除細胞核時借助設備進行定位等，其結果代表著「又一物種被成功複製」。

美國德克薩斯大學西南醫學中心助理教授吳軍說，這是一項「里程碑工作」。吳軍曾參與培育人豬嵌合體胚胎以及美國首次人類胚胎基因編輯等工作。他說，猴子是最接近人的靈長類動物，「可以做人類疾病的靈長類動物模型」。

不過，這不是第一批被複製的靈長類動物，這個頭銜屬於1999年美國科學家利用胚胎分裂方法複製出的猴子「泰特拉」，而「中中」和「華華」是第一批用體細胞複製技術培育的靈長類動物。

價值在哪?有助腦疾病研究

報導指出，體細胞複製猴技術的突破究竟能幹什麼？中國科學院神經科學研究所所長蒲慕明說，複製非人靈長類動物的唯一目的，就是服務人類健康——體細胞複製猴的構建成功，不僅在科學上證實獼猴可以用體細胞來複製，更重要的是，它可以使獼猴成為「真正有用」的動物模型，來幫助理解人的大腦，開發治療人類疾病的新療法。

蒲慕明說，現在研究人類疾病經常用鼠的模型，但是透過鼠模型篩選出來的藥物，在人體實驗的時候大多沒有效果，或是有副作用，這是因為鼠跟人畢竟相差太遠。

相應地，靈長類動物，跟人類最為接近，透過體細胞複製技術，可以在神經科學、生殖健康、惡性腫瘤等很多疾病研究中取得新突破。比如利用腦疾病模型猴的製作，就可以為腦疾病的機理研究、干預、診治帶來前所未有的光明前景。蒲慕明說，將為阿茲海默症、自閉症等腦疾病以及免疫缺陷、腫瘤、代謝性疾病的機理研究、干預、診治帶來光明前景。

孫強說，這意味著中國將率先建立起可有效模擬人類疾病的動物模型，既能滿足腦疾病和腦高級認知功能研究的迫切需要，又可廣泛應用於新藥測試。

辛苦在哪?他已300天沒回家

報導指出，國際上不少專家一度認為「靈長類動物的體細胞複製」是不可能突破的。最接近成功的一次實驗是在2010年的美國，但胚胎發育至81天時以流產告終。孫強記得，當時蒲慕明對他說了這樣一番話：「美國科學家還差一半就成功了，我們只要做好另一半，就可以了！」

此次成果論文的第一作者劉真花了大量時間來訓練這項技術，最終才得以實現「10秒內」精準完成體細胞核移植的顯微操作。蒲慕明說，「這相當於奧運賽場上體操冠軍的水平，不是每個實驗人員都能練出來的」。

在中科院舉行的新聞發布會上，孫強在最後的致謝環節一度哽咽：「感謝我的團隊、感謝支持我們的獸醫，更感謝我的家人……一年365天，我在家的時間也就60多天。」

蒲慕明也不敢放鬆，他說，接下來中國團隊能否繼續保持領先，就要看能否盡快做出與疾病相關的模型動物，這是當務之急，也是未來努力的方向。