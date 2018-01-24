長白山冰雪遊 台客享門票半價

2018-01-24 02:35 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



長白山管委會副主任李一楊昨在長春指出，長白山將打造有「溫度」的冰雪旅遊，讓「冷資源熱起來，熱資源火起來」，做到暖顔色、暖設施、暖服務、暖人心。當地還推出一系列措施吸引觀光客，吉林省、港澳台及長三角地區遊客均可享受景區門票減免政策。

門票優惠是自2017年11月1日起至4月30日，港澳台及長三角地區居民憑港澳居民來往大陸通行證、台灣居民來往大陸通行證及居民身分證等有效證件，遊覽長白山景區門票半價優惠；杭州市民持居民身分證也免除長白山景區門票優惠。

中新社報導，處於世界「冰雪黃金緯度帶」的長白山雪期長、雪質好，冬季冰雪資源豐富。按照計畫，由長白山管委會、吉林省旅發委共同主辦的「第12屆長白山雪文化旅遊節」將於2月8日開幕，至2月18日止。

李一楊指出，今年的長白山雪節以「冬遊長白山歡樂過大年」為主題。「我們設計策畫了長白山景區、冰雪小鎮二道白河鎮、冰雪體驗互動街區樂園三大區域13項活動。」

隨著中國冰雪旅遊的升溫，近年來冬日的長白山也熱鬧起來。按照長白山冰雪旅遊產業規畫，長白山冬季可畫分為北部雪區、西部雪區和南部雪區三個區域。目前北部雪區和西部雪區全年對外開放，其中包含長白山冰雪部落、溫泉部落、亞洲最大的滑雪地形公園、中國最大的50公里越野滑雪道等多處景區。