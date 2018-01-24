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添置兒童讀物 農家書屋度寒假

2018-01-24 02:35聯合報 新華社

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寒假來臨，貴州省黔東南苗族侗族自治州丹寨縣文化部門，在全縣100多個行政村的農家書屋裡添置兒童讀物，讓農村孩子們享受閱讀樂趣，度過一個充實寒假。

文化部
新年新希望 限量日誌登入送 讓你真正有希望

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