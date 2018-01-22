共享醫療改善差距 中國網路診療成話題

2018-01-22 16:26 中央社 上海22日電



中國城鄉差距嚴重，但行動通訊的發達又拉近城鄉距離。近年來，「共享」概念正夯，將大城市的醫療資源用最低成本的方式分享到偏鄉，成為新興討論話題。

2015年，中國衛紀委公布醫師多點執業條件，允許臨床、口腔和中醫類別醫師多點執業。當時已有評論認為，醫生多點執業為移動醫療市場醫療資源的開放和豐富提供保障。

中國遠端醫療的發展其實很早，移動醫患交流平台「春雨醫生」在2011年成立，由二甲、三甲公立醫院主治醫師以上資格的醫生以圖文、語音等多種方式為用戶解答相關醫療問題。

類似春雨醫生的網上醫療諮詢平台還有很多。根據Analysys易觀智庫監測數據顯示，2015年中國移動醫療市場規模將達到人民幣48.8億元（約新台幣222億元），較2014年成長62%。預計2018年中國移動醫療市場規模接近300億元，2016年至2018年的年均覆合成長率超過60%。

不過，對有真正就醫需求的人來說，線上醫療不僅無濟於事，還可能出錯。

出身台灣的營養學博士候選人李松欽說，比如感冒，醫師一定要看看病人的扁桃腺有沒有腫大、聽聽肺部的聲音，才能對症下藥，這些在網路上都無法做到，這類沒有經過當面看診的「輕問診」，其實並沒有達成診斷的目的，當然也無法對病患施以適當的治療或建議。

李松欽在中國創辦行動應用程式（APP）「安心腫瘤營養」，為癌症病人提供營養學諮詢，是一個媒合台灣臨床營養師與大陸病症患者的線上平台。

他表示，中國目前上沒有營養師執業考試，醫師也沒有太多時間為病人詳加解釋營養知識，許多癌症等慢性病人沒有人諮詢，不敢吃或亂吃，造成癌症病人達7成的營養不良率。

做線上營養諮詢平台，邀請台灣具資格且經驗豐富的營養師在下班時間，為用戶提供協助，具有共享概念的醫療模式，也有中國醫院以不同的方式嘗試著。

中國政府曾風風火火地推動醫聯體建設，嘗試連結三級醫院與地方村級醫院，避免資源浪費或偏於一方，但始終沒有有效的成果。2016年，中南大學湘雅三醫院建立「新湘雅移動醫療平台」（又稱共享名醫），用網路達到了類似的目標。

光明日報當時報導，共享名醫上線臨床醫技科室53個、醫生500多名，連接廣西、貴州、西藏等多省（自治區）的市縣醫院及基層社區衛生服務中心100多家。

報導還舉例，位於湖南西南邊陲的江華瑤族自治縣人民醫院骨科醫生遇到一疑難病例，求助共享名醫，省城醫生在與他聯絡的過程中給出會診結論，在當地醫院生成完整的會診報告單，確定下一步治療方案。

共享醫療或營養知識，可能會是中國網路醫療下一步的發展方向。但在中國尚沒有嚴格監管的情況下，相關醫療健康資訊往往成為廣告產品，2016年大學生魏則西因誤信百度醫療廣告，花費鉅資卻仍不治死亡的事件，仍讓大家記憶猶新。

李松欽的線上營養諮詢平台也必須考慮到這個問題。他說，平台透過與復旦腫瘤醫院，上海中山醫院，第九人民醫院等重要醫院合作，讓營養師與醫師一起問診提供協助，或由醫院轉介慢性病人諮詢後續養病知識。網路還是要與實體醫療並行，才能獲得用戶信賴，並獲得穩定的客群來源。1060122