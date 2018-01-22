深圳 打造「中國紅樹林博物館」

2018-01-22 02:09 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣東內伶仃福田國家級自然保護區管理局透露，大陸國家林業局日前同意與深圳市共建「中國紅樹林博物館」。擬選址於深圳地鐵9號線僑城東車輛段東側上蓋，用地面積6.18萬平方公尺。接下來將開展博物館建築設計、展陳形式設計、展品和藏品徵集等。

廣東內伶仃福田自然保護區由內伶仃島和福田紅樹林兩個區域組成。福田紅樹林位於深圳灣東北部，與香港米埔自然保護區隔水相望，共同組成了深圳灣紅樹林濕地生態系統。

廣東內伶仃福田國家級自然保護區管理局局長昝啟傑表示，擬建的「中國紅樹林博物館」定位為大陸國家一級博物館、國際一流的紅樹林科普教育中心、世界紅樹林研究中心，依託深圳灣獨特的區位優勢和自然資源，集中展示深圳及中國大陸紅樹林保護、宣教、科研成果，形成深圳生態文化新地標。

博物館展陳叙事初步規劃為五部分：千米紅樹濕地景觀、世界紅樹植物活體園、世界紅樹林核心展區、中國紅樹林展區、紅樹林探秘展區，分別展示紅樹林景觀、分布、進化、生理結構、生態功能、研究成果及提供人類社會發展的貢獻等。還將設置開放實驗室、組織紅樹林國際論壇、組織自然科學名家講座、打造深圳市民環保大講堂。

此外，博物館將通過新建廊橋北連深圳園博園、南接深圳灣公園，形成一個以博物館為中心的城市生態系統，有利於深圳灣周邊資源的整合及整體優勢的發揮。