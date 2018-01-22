2018「鄉村春晚大集」 草根盛宴

2018-01-22 02:09 聯合報 中新社



2018「鄉村春晚大集」活動在浙江省龍泉市寶溪景區拉開序幕。大陸各地的草根明星用鄉村格調，讓現場嘉賓品嚐一場鄉村盛宴。