張國華走馬上任 接雲南副省長

2018-01-22 02:09 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ／綜合報導



歷任台商在江蘇投資重鎮──昆山、南通、徐州的大家長，升任雲南省副省長的張國華，昨日正式走馬上任。

雲南省十二屆人大常委會昨日通過任命張國華為雲南省政府副省長。從徐州市委書記升任雲南省副省長的張國華，成功打造「昆山模式」友好台商，台商對他讚譽有加。

台灣高科技電子業是在2000年登陸集聚昆山發展，而張國華在2002年接任昆山市委副書記，歷任昆山市長、昆山市委書記長達十年。昆山的GDP總量由2003年的430億元（人民幣，下同），連年翻倍成長，至2011年離任前已經成長到2530億。

從昆山轉任南通市委副書記後，又把「昆山模式」引進南通，更推動南通對台直航，讓南通台商回台不難通。任職南通近5年間，他為南通爭取到國家級海安開發區、南通高新區、南通綜合保稅區等獲批成立，以及南通興東機場的開放。

2016年1月他榮升徐州市委書記，在徐州主政兩年，推動老工業基地振興轉型、帶領徐州以高分入選大陸全國文明城市。

讓徐州引以為傲的是，大陸國家主席習近平在中共十九大後第一次到地方視察就來到徐州，對振興轉型發展充分肯定，說「徐州不輸杭州」。

從昆山、南通到徐州，張國華一路推動華東台商產業升級轉型。從「徐州通，則全國通」的中國交通樞紐徐州，跨出華東更上一層樓升任雲南省副省長，台商也期盼他能把「昆山模式」從華東引進西南，助台商擴大產業發展版圖。

張國華是蘇州人，大陸中央借將他的華東經驗轉戰西南，無非是看中他與台商合作共贏的默契。

據統計，雲南經商、交流的台胞達60餘萬人，台資企業超過800家，台商在雲南投資額有12.5億美元。而大陸國台辦自2012年以來在雲南省連年舉辦雲台會，是獨具雲南特色的兩岸經貿文化交流合作平台，更是大陸西南開放和「一帶一路」建設的窗口。