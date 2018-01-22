江蘇部分無人島 今年開放旅遊

2018-01-22 02:09 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



江蘇省測繪地理信息局局長施建石指出，根據去年10月發布的江蘇第一次地理國情普查公報，江蘇省共有26個海島，包括陸地國土和海島（礁），其中陸地面積為103229.17平方公里，海島礁63平方公里。部分無人島今年將可開放旅遊。

據人民網，江蘇省海洋與漁業局新聞發言人沈毅表示，該省26個海島岸線總長115.9公里。從地理位置來看，海島主要集中分布於海州灣、輻射沙洲和長江口北支3個海域，最北端的海島為平島，最南端的為興隆沙，最西側的為秦山島，最東側的為外磕腳。

江蘇海島數量雖少，但類型齊全，最大的海島興隆沙面積為24.7平方公里，4個有居民海島戶籍人口共1.47萬人，其中連島和興隆沙為鄉級有居民海島。

江蘇省海洋與漁業局副局長夏前寶說，江蘇雖是海洋大省，但海島只有26個，其中連雲港21個，鹽城2個，南通3個，數量在11個沿海省份排名倒數第三，僅略多於上海和天津，海島資源彌足珍貴，江蘇對海島開發十分謹慎。

按照「江蘇省海島保護規劃（2011-2020年）」，將適度開發一些無人島。26個海島中22個為無人島，其中的秦山島，遊客2018年有望登島觀光。

江蘇省海洋與漁業局海域海島處胡永歌透露，秦山島使用權開發已在走程序。2013年以後，該省沒有開發過無人島使用權，迄今為止申請開發的只有秦山島。經過整治修復，去年12月，秦山島通過國家驗收，具備遊客上島條件，目前使用單位正加緊編制開發利用方案。

秦山島整治修復總投資2.39億元，其中中央財政1.2717億，連雲港市贛榆區投資7322萬。準備申請利用秦山島的為連雲港秦山島投資開發有限公司，主要進行旅遊等相關開發，目前尚未提交用島申請。

去年6月，有媒體先行踏勘整治後的秦山古島，秦始皇登島的摩崖石刻、漫山的野山桃、廢棄的碉堡、海邊漂亮的貝殼，風景如畫。

據了解，竹島、鴿島也可開發利用，但未經批准，尚不具備對遊客開放條件，因此遊客不得登臨上島。