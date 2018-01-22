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馬拉松博物館 合肥落成

2018-01-22 02:09聯合報 中新社

中國大陸首個街道級馬拉松文化博物館21日在合肥市蜀山區筆架山街道正式落成。

愛好馬拉松伉儷胡應福、王章敏在博物館內。 中新社
愛好馬拉松伉儷胡應福、王章敏在博物館內。 中新社
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館內集中展示馬拉松運動的歷史沿革，同時也珍藏許多獎杯、獎狀。 中新社
館內集中展示馬拉松運動的歷史沿革，同時也珍藏許多獎杯、獎狀。 中新社
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馬拉松博物館
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