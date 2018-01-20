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北京常住人口 17年來首度負成長

2018-01-20 15:17中央社 台北20日電

中國北京統計局昨天表示，2017年末，北京市常住人口為2170.7萬人，比上年末減少2.2萬人，下降0.1%。這是2000年以來，北京市人口首次出現負成長。

中新網報導，北京市統計局副局長、新聞發言人龐江倩昨天在新聞發布會表示，出現負成長符合北京市人口發展變動趨勢，因為自2011年推出「十二五計畫」以來，北京常住人口呈現增速、增量雙下降態勢，無論增量還是增速都逐年遞減，下降幅度也越來越大。

統計資料顯示，2011年北京市常住人口增加56.7萬人，但隨後逐年遞減，2016年僅增加2.4萬人。

龐江倩說，中國勞動年齡的人口逐年減少，隨著全國城鎮化建設的推進，城鄉差距、區域差距不斷縮小，「部分省市區人口出現回流趨勢，而人口向各大城市流動速度有所放緩。」

她指出，隨著北京非首都功能疏解和「高精尖」經濟結構的構建，一些勞動密集型傳統行業的就業人口有所減少，影響人口總量的變化。

龐江倩表示，2017年，北京常住人口中，自然增加人口為8.2萬人，比2016年減少7000人。主要是由於2017年北京出生人口比上年減少5000人，而死亡人口比上年增多2000人。

去年11月18日，北京市大興區一處違建大火造成19人死亡，北京當局以「消除安全隱患」為由，強勢清理市內住商混合的違章建築，限令來自外地的「低端人口」遷出後，北京市出現17年來首度人口負成長。

根據中國國家統計局的定義，「常住人口」的標準，只要調查時居住在當地滿半年，就算戶口不在當地以及尚未辦理常住戶口，都必須納入統計。也就是說，外來人口只要在北京市住滿半年都要計算。

2017年究竟有多少外來的「低端人口」被迫遷離北京市，官方沒有說明也無從查起。

北京統計低端人口
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