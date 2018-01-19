海南航空 可使用隨身電子設備

2018-01-19 02:21 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



前晚9時36分，海口至北京的航班HU7781順利起飛，標誌著海南航空正式開放便攜式電子設備（Portable Electronic Device，簡稱「PED」）使用。

新華社報導，在HU7781航班上，旅客紛紛拿起手機、平板電腦（Pad）等便攜式電子設備（PED）體驗並參與互動活動。

根據中國民航局第五次修訂的「大型飛機公共航空運輸承運人運行合格審定規則」和「機上便攜式電子設備（PED）使用評估指南」（簡稱「指南」）相關要求，海南航空已針對PED設備開放工作做好了準備，包括政策與操作流程修訂、機組人員訓練等。

經中國民航海南安全監督管理局備案同意，從17日起，海南航空將在波音787、波音737、空客Ａ330機型上全程開放N－PED（非發射型便攜式電子設備）使用，包含開啟飛行模式的手機。

目前海南航空的波音787－9機隊中17架客機已全部實現空中接入網際網路，旅客能夠通過機上網絡進行社交聊天、收發郵件或者瀏覽新聞。

隨著全球無線通信技術的快速發展，公眾對機上PED使用特別是手機的使用需求愈發強烈。全球信息化發展、飛機抗電磁干擾技術的突破以及已有成熟的運營模式，使得中國民航業陸續對民航客機上PED使用禁令鬆綁。

中國民航局2017年9月宣布，「大型飛機公共航空運輸承運人運行合格審定規則」（CCAR－121部）第五次修訂已獲交通運輸部通過，放寬對機上PED的管理規定，允許由航空公司對PED的影響進行評估，並制定相應管理政策。

2018年1月16日中國民航局發布「指南」指出，根據中國國情，經過技術測試、規章修訂等一系列工作，認為開放機上PED使用的條件已基本成熟。

「指南」也明確指出，飛行期間，當機長發現存在電子干擾，並懷疑該干擾來自機上乘雨水口使用的便攜式電子設備時，機長和機長授權人員有權要求其關閉這些便攜式電子設備。