兩岸美食老街 台味風靡東莞

業者劉郡賣台南鹹粥、鍋燒意麵、意麵全是從台灣進口。 樊德平／攝影 分享 facebook 位於東莞東城家樂福地下室的「兩岸美食老街」，設有多家特色台灣美食，包括在大陸少見的鍋燒意麵、脆皮蚵仔煎、臭臭鍋、雞翅包飯等，不僅全是台灣老闆親自掌廚，許多配方、食材更是直接從台灣過來，保證原汁原味。

業者劉郡珉在美食街裡賣台南鹹粥、鍋燒意麵，他說，剛來大陸的頭幾個月，一直在尋找合適的麵條，但「口感都不對」，最後只好從台灣進貨，走小三通過來，成本雖高，但才能做出正宗鍋燒意麵，不砸台灣美食招牌。

陳俊翰的大腸包小腸，是用糯米腸包台灣香腸和墨魚腸，半紅半黑，當地人覺得很新奇。 樊德平／攝影 分享 facebook

業者陳俊翰的「歐買GOD大腸包小腸」，不僅製作具新意的脆皮蚵仔煎，還在傳統的大腸包小腸上添加新元素，用糯米腸包台灣香腸和墨魚腸，內餡半紅半黑，再加上秘製醬料、自製蘿蔔乾、蒜片等，讓許多大陸食客覺得很新奇。一支支墨魚腸、香腸，都被整齊立起放在火山石上保溫，顧客點單後，才會拿下來放到烤爐上再烘一烘，陳俊翰說，這個做法不僅是一種噱頭，也可避免香腸外皮久置乾裂。

曾在台灣擔任飯店主廚30多年的曾作霖，現在則在這裡賣臭臭鍋、臭豆腐等台式料理，他說，大陸人也愛吃火鍋，但要有台灣特色，又不能只賣傳統涮涮鍋，最後想到早已普及台灣大街小巷的臭臭鍋，加上泡菜都是自己醃製，保證健康美味。

曾作霖的臭臭鍋，在大陸火鍋市場別具一格。 樊德平／攝影 分享 facebook

「兩岸美食老街」自去年7月開幕至今，每逢平日中午、周末假日，人潮不斷，經營者邵汪洋表示，已有擴建一次座位，目前可容納約300人，未來還會考慮再擴大美食街範圍。邵汪洋說，所有進駐的業者都會經過審慎篩選，都具特色，且與周邊其他商家產品差異化大，一定要讓大家吃得道地，不需到台灣也能享受台灣美食。

她指出，美食街所在位置附近辦公樓林立，白領族群人口多，因此目前推出「會員日10元均一」活動，在每月22日會員日，每個店舖都會推出至少一道10元商品，搶攻白領商機。