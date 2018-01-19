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亳州「三下鄉」送歡樂溫暖

2018-01-19 02:21聯合報 新華社

亳州市暨譙城區文化科技衛生「三下鄉」活動昨天在五馬鎮吳小閣村舉行，文化、科技、衛生等部門的服務志工走進鄉村，通過文藝匯演、健康義診、科技諮詢、贈寫春聯等形式，將歡樂和溫暖送到鄉村民眾。

新華社
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新年新希望 限量日誌登入送 讓你真正有希望

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