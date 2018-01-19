重慶至貴陽鐵路 1月25日開通

2018-01-19 02:21 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中國鐵路總公司指出，重慶至貴陽鐵路將於1月25日開通，打通中國成渝地區乃至西南地區至華南及華東地區的快速鐵路通道，也為即將到來的2018年春運增加一條重要運輸通道。

新華社報導， 重慶至貴陽鐵路自重慶西站引出，經綦江、遵義、息烽，終到貴陽北站，全長347公里，為客貨共線雙線電氣化鐵路。

全線新建重慶西、珞璜南、綦江東、趕水東、桐梓北、桐梓東、婁山關南、遵義、龍坑、遵義南、息烽、修文縣等12個車站，初期最高運營時速200公里。

重慶至貴陽鐵路2013年5月開工，2017年10月開始聯調聯試。

開通初期，將安排旅客列車66對，其中重慶至貴陽列車八對、重慶至廣州列車九對、重慶至昆明列車六對。重慶至貴陽、廣州、昆明最快列車的運行時間將由原來的約9小時、12小時、19小時，分別縮短至2小時2分、7小時10分和4小時40分。

重慶至貴陽鐵路是中國西北、西南至華南地區快速鐵路通道的重要部分，與蘭渝鐵路、貴廣客專共同構成高標準、大能力、快速度的鐵路通道，也是聯通重慶、貴陽兩市的城際快速鐵路。

中鐵總有關負責人表示，該鐵路開通，可大幅縮短重慶與貴陽間的時空距離，改善區域交通結構，極大便利沿線民眾出行，帶動沿線旅遊資源開發和中小城市發展，促進西南、西北與珠三角、港澳等地區人員、物資交流，對打通成渝地區南下通道、緩解該地區春運運力不均衡不充分的矛盾，具有十分重要的意義。

鐵路部門19日九時開始發售渝貴鐵路相關列車車票。