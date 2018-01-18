報導郭文貴遭報復 陳小平指控陸綁架妻子

2018-01-18 01:57 中央社 北京17日綜合外電報導



郭文貴（右）接受明鏡網訪問，左為主持人陳小平。（取材自陳小平推特） 分享 facebook 華裔美籍記者陳小平曾多次採訪逃亡海外的中國大陸富商郭文貴。陳小平說，他的妻子李懷平遭中國當局綁架並挾持數個月，他已向美國國務院官員和國會議員報告此事。

美聯社報導，陳小平是位於美國紐約的華文媒體「明鏡火拍」公司執行總編輯和節目主持人。

陳小平告訴美聯社，他的妻子本週出現在一部影片中，譴責他的工作；這部影片是受脅迫拍攝，證明她遭中國政府挾持，用來對他施壓。

陳小平2012年歸化為美國公民，同年與李懷平結婚。他表示，李懷平是美國永久居民。

過去一年來，陳小平處於圍繞郭文貴的政治風暴中心。郭文貴是逃亡中的房地產億萬富豪，他一再在串流直播節目現身，對執政的中國共產黨高層提出敏感的貪腐指控。

陳小平說，去年9月，人在中國的李懷平傳給他一則簡短訊息，說她陷入麻煩了，之後就音訊全無。

直到1月14日，據信與中國安全單位有關的匿名YouTube帳號上傳一段影片，李懷平在影片中解釋，她與陳小平切斷所有聯繫是由於「感情原因」，還有他的「海外工作」。陳小平於前一天在推特上發表致中國國家主席習近平的一封公開信，要求還他的妻子自由。

陳小平在紐約長島（Long Island）說：「我不認為在我寫信之後，一部影片這麼快就能被發布。我妻子明顯遭綁架，且完全與我的工作有關。」

中國公安部發言人今天將記者要求評論的電話，轉給廣東省公安廳總部，但電話無人接聽。