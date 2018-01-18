滬台交流新聞 「雙城論壇」最熱

2018-01-18 00:58 經濟日報 特派記者 經濟日報 特派記者 杜宗熹 ／上海17日電



上海市台辦17日公布「2017年滬台交流十大新聞」，台北與上海的「雙城論壇」居首。此外，包含上海台商回台聯合徵才、雙城健康講壇在台北舉行等熱門話題都入選。顯示在兩岸官方交流冷卻之下，上海與台灣間的滬台交流仍不受影響。

上海市台灣事務辦公室主任李文輝在致詞時表示，雖然兩岸關係形勢發生很大變化，但滬台交流這方面，上海官方還是努力在推動。例如2017年的台北上海「雙城論壇」就非常成功。目前上海跟台北也積極進行各方面的交流活動，例如海派文化節、中國新歌聲巡演等。

李文輝強調，去年台商在上海投資企業新增494家，累計達到1萬2,372家，吸引合約台資392億美元，779家台商入駐上海自貿區，註冊資本超過16億美元。此外，台商在上海設立71個企業總部或研發中心，台資金融機構也有43家設立於上海，超過在大陸台資金融機構一半以上。

李文輝也說，新的2018年雖然滬台交流工作更加艱鉅，但上海將依照大陸中央的精神，繼續推動滬台交流。希望能秉持「克難前行、穩中求進、開拓進取」進一步為兩岸人民謀福祉。

而對於上海台商回台聯合徵才成為年度話題，上海市台協會長李政宏在受訪時表示，今年上海台協會繼續舉辦赴台徵才活動。而針對去年職缺主要集中於製造業的情況，將會擴大範圍，引進更多的服務業職缺參與徵才活動。

本屆「滬台交流十大新聞」評選於去年12月啟動，經過初步遴選、專家評審、網路投票後，前五大新聞分別是「台北上海城市論壇成功舉辦」、「兩岸關係30年回顧與展望研討會在滬舉行」、「上海台商赴台徵才」、「台北上海海峽盃籃球邀請賽」、「兩岸青年短片大賽」等。

其他也包含「日本殖民台灣歷史圖文特展」、「雙城健康講壇在台北舉行」、「普陀育菁計劃」、「兩岸青年騎行京滬」、「海峽兩岸青年創業大賽」，也都入選前十大新聞。