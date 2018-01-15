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陸麥當勞因美方不讓用 一氣改叫金拱門

2018-01-15 23:21中央社 北京15日電

麥當勞中國去年將商業登記更名「金拱門」引發議論，大陸中信資本董事長張懿宸今天透露內情說，因收購麥當勞大中國區業務後，美方不准繼續用原名，一氣之下就叫了「金拱門」。

澎湃新聞報導，亞洲金融論壇今天在香港舉行，中信資本董事長暨執行長（CEO）張懿宸在一個討論環節上，談到去年麥當勞改名「金拱門」事件時表示，這是2017年網路上最轟動的一個行銷，但「本意根本不是行銷」。

他說：「我原來想用別的名字，麥當勞不讓我用，我一氣之下就叫金拱門，最後有關這個的新聞在網上的閱讀量是90億次，平均每個中國人看到6篇有關改名字的各種各樣文章，這種行銷力度在全世界其他地方可以找到嗎？這就說明消費的潛力是巨大的。」

報導說，去年11月，麥當勞中國公司執行長張家茵曾解釋說，中信、凱雷入主後，麥當勞品牌雖沒變，但麥當勞美國從大股東變成小股東，麥當勞中國成了特許經營商，商標可繼續用。但在特許經營市場，營業執照使用不同名字是國際慣例，從法律角度考慮，也需要改名。

至於為何改稱「金拱門」，張家茵當時表示，因為麥當勞標誌的形象設計像兩道金色的拱門，公司內部就一直使用Golden Arches（金色拱門）此一暱稱，巴西的麥當勞公司註冊名也是葡萄牙語的「金色拱門」，所以中國公司決定改名時就選用中文翻譯的「金拱門」。

報導說，2017年8月8日，麥當勞宣布與中信股份、中信資本以及凱雷投資集團，針對麥當勞中國業務的戰略合作正式完成交割。

新成立的麥當勞中國營運和管理麥當勞在中國大陸和香港的業務。收購完成後，中信股份和中信資本在新公司中持有共52%的控股權，凱雷和麥當勞（全球）分別持有28%和20%的股權。

工商資訊資料顯示，2017年8月24日，麥當勞（中國）有限公司的投資者名稱，從「麥當勞中國管理有限公司」變更為「金拱門中國管理有限公司」。10月12日，公司名稱也已變更為「金拱門（中國）有限公司」。

麥當勞中信香港

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