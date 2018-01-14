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綠色和平：北京治霾 初見成效

2018-01-14 22:30中央社 台北14日電

外媒引用綠色和平組織（Greenpeace）日前以中國官方數據作出的分析指出，2...
外媒引用綠色和平組織（Greenpeace）日前以中國官方數據作出的分析指出，2017年第4季，北京與中國東北部27個城市的PM2.5平均濃度，較前一年同期下降33%。歐新社
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外媒引用綠色和平組織（Greenpeace）日前以中國官方數據作出的分析指出，2017年第4季，北京與中國東北部27個城市的PM2.5平均濃度，較前一年同期下降33%。

綜合紐約時報及金融時報報導，相較上述數字，中國全境2017年全年的PM2.5平均濃度，僅比2016年下降4.5%，因為很大一部分的汙染源只是轉移到中國其他地方。在與俄羅斯接壤的黑龍江，汙染水平上升了10%。

儘管如此，綠色和平組織仍估計，汙染減輕使2017年中國各地過早死亡的人數，減少16萬人。

報導指出，下降的數字說明，中國官方治理空氣汙染的行動已經初見成效。這一場行動是在2013年提出，但2017年在北京周邊地區加快了速度。

綠色和平認為，上述結果代表中國政府（對減少空汙）仍需要採取更多行動。成員黃瑋（譯音）表示，中國全國性的行動使汙染水平及相關健康風險大幅下降，但有利於煤炭和重工業的政策仍阻礙著進步。

報導指出，除健康風險外，空汙還會在中國國家主席習近平力求中國崛起之際，為他領導的政府帶來「潛在的政治風險」。

報導還說，官方並沒有停留在上述成就上。中國環境保護部10日警告，天空晴朗有部分是因為天氣條件有利，但1月底到2月初，天氣條件可能會惡化。

北京PM2.5

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