黑龍江零下30度宰客 不加價沒雪衣租

2018-01-14 22:19 中央社 台北14日電



中國大陸網友日前揭發黑龍江雪鄉民宿宰客，官方雖然迅速處分，但陸媒今天報導，雪鄉宰客情況仍在，導遊強迫推銷高價自費行程，攝氏零下30度的寒天中，遊客不買單就不能租雪衣。

綜合重慶商報官方微博和梨視頻報導，在宰客風波後於哈爾濱報名雪鄉兩天一夜旅行團，行程單文字故意模糊有大量自費項目，出團後導遊才說：「不參加自費項目就不給租雪服，只能在零下30度凍著等。」

報導說，遊覽車還繞道去非雪鄉所在的山河屯地區，占用5小時左右安排遊覽禿頂山、冰雪畫廊等景點。同車遊客近9成購買人民幣1680元（約新台幣7778元）自費套票，大多覺得被坑。

雪鄉國家森林公園原名雙峰林場，位於黑龍江省牡丹江市海林市（長汀鎮）大海林林業局雙峰林場，曾是電視節目「爸爸去哪兒」第一季最後一集的拍攝地，成為冬天去哈爾濱旅遊的熱門景點之一。

新京報報導，有網友日前在網上貼文反映，雪鄉趙家大院業主中途無故要求遊客換房，服務態度蠻橫，不誠信經營。

黑龍江省森林工業總局4日公布，經核查情況屬實，趙家大院家庭旅館不誠信經營，未公示房間價格，涉嫌價格欺詐，根據相關規定，已對趙家大院家庭旅館業主處以5萬9360元罰款，列入「不誠信」家庭旅館黑名單，責令停業整頓。