東海油輪事故 王毅：中方將盡全力搜救

2018-01-13 22:37 中央社 台北13日電



巴拿馬籍油輪桑吉號6日在長江口碰撞後起火，上海打撈局人員今天登船發現3具遺體，其餘20多名伊朗船員至今仍失聯。 新華社 分享 facebook

巴拿馬籍油輪桑吉號上週在東海撞船後持續燃燒，20多名伊朗船員至今仍失聯。中國外交部長王毅今天與伊朗外長查瑞夫通話時說，只要有1%的希望，中方就將繼續盡100%的努力搜救。

隸屬伊朗光輝海運公司的桑吉號（Sanchi）6日晚間在長江口以東約160海里處與一艘貨輪碰撞後起火。當時船上有32人，其中伊朗籍30人，孟加拉籍2人。搜救人員至今已發現3具遺體。

根據中國外交部官網新聞稿，正在盧安達訪問的王毅當地時間13日與查瑞夫（Javad Zarif）通電話時，向對方說明東海撞船事故中方救援工作的最新情況。

王毅表示，事故發生後，中國政府高度重視。「人命關天，救護生命是第一要務。中國政府第一時間調集船隻、設備和人員，全力以赴地展開搜救。」

他表示，搜救仍在緊鑼密鼓進行中，中方已邀請周邊鄰國專業隊伍參與搜救，也歡迎伊方救援力量加入搜救工作。

王毅說：「只要有1%的希望，中方就將繼續盡100%的努力。」

根據新聞稿，查瑞夫對中方為搜救伊朗船員所作的努力表示感謝，表示伊方願就此事繼續與中方保持密切溝通與合作。

這起撞船事故發生後，伊朗方面曾質疑中方未盡全力援救失聯的伊朗船員。中國外交部發言人陸慷11日指相關說法「嚴重背離事實」，並呼籲不要輕易聽信其他管道訊息，「避免對救援工作造成干擾和負面影響」。