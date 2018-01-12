油輪東海撞船6天 火勢未滅不斷爆燃

2018-01-12 22:20 中央社 台北12日電



6日晚間7時51分左右，桑吉號（Sanchi）與香港籍散貨船長峰水晶號在長江口以東約160海里處發生碰撞，載有13.6萬噸凝析油的桑吉號起火，之後持續燃燒，不時發生爆燃。圖擷自 Telegraph(01/07) 分享 facebook

巴拿馬籍油輪桑吉號6日在東海與貨船相撞後起火，至今不斷發生爆燃，有爆炸和沉沒危險。事故中失聯的31名船員仍下落不明，中方表示將全力做好搜救、滅火、汙染防控工作。

新華社報導，6日晚間7時51分左右，桑吉號（Sanchi）與香港籍散貨船長峰水晶號在長江口以東約160海里處發生碰撞。

載有13.6萬噸凝析油的桑吉號起火，之後持續燃燒，不時發生爆燃。中國救援人員多次接近事故船隻，嘗試搜救和滅火，但在10、11日作業過程中，桑吉號均發生劇烈爆燃，迫使作業船隻後撤。

中國交通運輸部上海海事局今天在上海召開記者會，公布桑吉號搜救與汙染防控最新進展。

上海海事局副局長謝群威說，事故發生以來，桑吉號持續燃燒並不斷爆燃，船身右傾，受海流、風力影響向東南漂移。

謝群威表示，綜合現場情況和專家小組研判，桑吉號火勢依然猛烈，存在爆炸、沉沒等危險，揮發和燃燒產生的有毒氣體對救援人員危害很大，加上海況惡劣，增加現場救援工作難度。

報導指出，桑吉號裝載的凝析油在5小時的揮發量達到99%，24小時後幾乎完全揮發，萬一發生洩漏，對海洋環境造成的影響，比原油洩漏會小得多。但在空氣中瀰漫，遇明火易引發火災爆炸，揮發後對大氣將造成一定汙染。

至於伊朗方面指中方搜救事故中失聯的伊朗籍船員不積極，中國外交部發言人陸慷下午在例行記者會重申，中國政府高度重視並一直盡最大努力搜救失蹤船員。

陸慷表示，中方已根據伊方申請以最快速度協助12名伊朗專業搜救人員抵達上海，並正在安排這些人員盡快參與救援行動。