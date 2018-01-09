親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
陸啟用M503航線
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

周行一／凍漲大學學雜費 台灣恐永遠落後韓國

慘！中山高台南安定統聯客運撞拖板車1死3傷

海峽號來回僅5千元 台中港直航大陸去年成長一倍

2018-01-09 08:03聯合報 記者黑中亮╱即時報導

海峽號往來平潭與台灣之間，台北港、台中港目前每天都有直航航班，成兩岸台商及陸客往來的新熱線，不僅台北逆勢成長，台中港指出，106年兩岸直航旅客人次較105年增加幾乎一倍，來台自由行的陸客及台商學生，兩岸旅客達到4萬7931人次，預估今年將持續成長。

台中港棧埠處指出，目前台中港與大陸直航的航線，有福建平潭每周一、四、日到港對開的海峽號，以及從廈門對開每周1航次的中遠之星，台北港到平潭距離92海浬，航程3小時，但台中港到平潭只有88海浬，航程更短反映在票價上，單程2900元、來回5000元，比台北港來回的5300元更便宜，且氣候更穩定。

台中港務分公司表示，過去兩岸航線乘客以陸客為主，跟本國旅客比起來，比重是7比3，去年除了自由行陸客有增加的現象，隨著大陸商機蓬勃發展，相較於前年，主要還是搭船往返兩岸的台灣人變多了，與大陸旅客的比例將近1比1，而扮演直航的高速客輪「海峽號」，不但航次增加，較前年搭乘人次成長近一倍，資料顯示105年僅為2萬4046人次，去年一口氣增加了2萬3885人次，成長99.33%。

海峽號自2011年開通福建平潭到台中港的海上新捷徑，開通定期航線後，2012年台中港入境旅客一度多達12萬，2013年10月再開通台北港至福建平潭的航線，棧埠處經理李照意說，僅台中港航線，2017年旅客人數達4萬7931人次，已經超越2016年全年的24046人，兩岸渡輪共145航次，與去年全年相較增加42航次。

海峽號往來平潭及台中港距離僅88海浬，來回票價較台北港更具競爭力。記者黑中亮／攝...
海峽號往來平潭及台中港距離僅88海浬，來回票價較台北港更具競爭力。記者黑中亮／攝影
分享
海峽號往來平潭及台中港距離僅88海浬，來回票價較台北港更具競爭力。記者黑中亮／攝...
海峽號往來平潭及台中港距離僅88海浬，來回票價較台北港更具競爭力。記者黑中亮／攝影
分享
海峽號往來平潭及台中港距離僅88海浬，來回票價較台北港更具競爭力。記者黑中亮／攝...
海峽號往來平潭及台中港距離僅88海浬，來回票價較台北港更具競爭力。記者黑中亮／攝影
分享
海峽號往來平潭及台中港距離僅88海浬，來回票價較台北港更具競爭力。記者黑中亮／攝...
海峽號往來平潭及台中港距離僅88海浬，來回票價較台北港更具競爭力。記者黑中亮／攝影
分享

航線北港陸客
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

相關新聞

牽手一帶一路 馬克宏會習近平

2018-01-09 00:40

陸外交部發言人辦公室 開微信公眾號

2018-01-09 00:51

習近平會見馬克宏 兩國今簽經貿大單

2018-01-09 00:35

兩岸四地消費者信心指數調查 台灣薪資物價調查最低

2018-01-08 22:49

高盛：預計大陸股票今年有兩位數回報

2018-01-08 21:39

馬克宏訪中施展良駒外交 駿馬贈習近平

2018-01-08 20:33

為了「小灣與陸兒」 陸委會臉書小編道歉

2018-01-08 17:24

陸外交部發言人辦公室開通微信公眾號 王毅這麼說

2018-01-08 16:01

法國歷任總統 都愛兵馬俑

2018-01-08 15:57

首站西安 馬克宏初訪中國 平衡「帶路」？

2018-01-08 15:56

港媒：中國最高領導層專屬核掩體曝光

2018-01-08 13:00

法總統馬克宏抵達西安 偕夫人參觀兵馬俑

2018-01-08 12:16

馬克宏訪中國 法媒預料未必符合期待

2018-01-08 09:05

天宮一號撞地球 陸專家：將落指定海域

2018-01-08 09:00

北京瞭望／金德爾伯格陷阱的跨越哲學

2018-01-08 00:35

馬克宏初訪陸 將談反恐、氣候變化

2018-01-08 00:20

林心如網劇遭下架 政府盼陸方尊重藝術

2018-01-07 22:22

陸禁「洋垃圾」進口 官媒籲西方國家要適應

2018-01-07 21:29

一帶一路對歐福禍 馬克宏北京行受矚目

2018-01-07 20:56

馬克宏將訪中國 會不會嗆習近平受矚目

2018-01-07 19:13

解放軍特戰步槍 電腦火控、光電觀瞄

2018-01-07 17:45

迎馬克宏 傳中國下空巴大單

2018-01-07 14:24

中共中聯部前非洲局長曹白雋 「亦官亦商」遭雙開

2018-01-06 23:47

袁國強任內爭議多 傳「重操舊業」

2018-01-06 16:51

港律政司長更替 鄭若驊接棒

2018-01-06 16:51

「新律政司長」獨立屋 疑有多處違建

2018-01-06 16:46

鄭若驊擁半億身家 婚姻狀態成謎

2018-01-06 16:44

陸委會：已提醒政協參訪團在台不得發表政治言論

2018-01-06 15:25

百度讀取通訊錄被告 陸民開始隱私維權

2018-01-06 13:55

中共中聯部前局長遭開除黨籍

2018-01-06 13:48

中國大陸2020年將武統台灣？ 華郵：恐怕很難

2018-01-06 13:42

中國多省暴雪成災 經損逾10億

2018-01-06 13:31

港醫手術中途離場 調查：失職

2018-01-06 13:20

日媒：陸擬建20座海上核電站部署渤海南海

2018-01-06 12:16

陸媒：西藏率先實現15年免費教育

2018-01-06 11:55

港媒：解放軍確定在巴國瓜達爾建基地

2018-01-06 11:29

陸政協委員來台調研 去年曾拜訪張小月

2018-01-06 10:47
看更多

熱門文章

【重磅快評】小灣呼叫陸兒…「門都沒有」能怎麼辦？

2018-01-08 11:18

淘寶賣家搭車「一天一夜」爆毆女子 只因遭到投訴

2018-01-08 12:56

大陸女首富 4天賺600億

2018-01-08 23:04

M503 黨政人士：人命關天還談政治基礎

2018-01-08 19:05

北京空氣持續好轉 往年熱銷的淨化器賣不動了

2018-01-08 11:41

大陸啟用爭議航路 王丹：飛機繞台系列布局一部分

2018-01-08 12:00

為了「小灣與陸兒」 陸委會臉書小編道歉

2018-01-08 17:24

法總統馬克宏抵達西安 偕夫人參觀兵馬俑

2018-01-08 12:16

陸網路電話被監聽 聊什麼就收到什麼廣告

2018-01-08 18:12

海峽號來回僅5千元 台中港直航大陸去年成長一倍

2018-01-09 08:03

港媒：中國最高領導層專屬核掩體曝光

2018-01-08 13:00

馬克宏訪中施展良駒外交 駿馬贈習近平

2018-01-08 20:33

【重磅快評】小灣呼叫陸兒…「門都沒有」能怎麼辦？

2018-01-08 11:18

中國科學家證實 昆蟲可分解塑膠

2018-01-08 10:49

陸外交部發言人辦公室開通微信公眾號 王毅這麼說

2018-01-08 16:01

兩岸協商需「政治基礎」？陸委會：完全罔顧旅客權益

2018-01-08 19:43

牽手一帶一路 馬克宏會習近平

2018-01-09 00:40

兩岸四地消費者信心指數調查 台灣薪資物價調查最低

2018-01-08 22:49

中國銀行：人民幣對美元升值上看6.1

2018-01-08 21:41

兩岸四地消費者信心指數調查 台灣經濟發展堪慮

2018-01-08 11:33

航路爭議 陸委會：飛安至上 對岸要承擔責任

2018-01-09 00:52

200年珍稀鮮野山參

2018-01-09 00:37

長沙天然氣迎來第二波供應高潮 缺口持續擴大

2018-01-08 14:25

類似綠箭…嚼這款口香糖 重慶學童吐「鮮血」

2018-01-08 15:59

113架次飛M503 民航局續協商

2018-01-09 00:41

河北假河間驢肉 原料竟是這三種肉+香精

2018-01-08 16:06

啟用M503航路 學者：不應有泛政治性考量

2018-01-09 02:27

大陸去產能 又鎖定三產業

2018-01-09 00:36

長沙河川被傾倒豬血 河水如血水

2018-01-08 22:37

東海事故油船持續漏油燃燒 有爆炸危險

2018-01-08 22:27

法國歷任總統 都愛兵馬俑

2018-01-08 15:57

北京政府網站大瘦身 1042個官網精簡至80多個

2018-01-08 09:51

上海浦東首創支持持中國綠卡外籍人才創辦科技企業

2018-01-08 13:06

Ｍ503爭議 我方提飛安至上

2018-01-09 02:27

瑞銀：今年大陸經濟成長6.4％ 明年將放緩至6.3％

2018-01-08 14:18

高盛：預計大陸股票今年有兩位數回報

2018-01-08 21:39

負債逾百億 光耀集團申請破產

2018-01-09 02:12

廣州國有「僵屍企業」 70餘家強制退出市場

2018-01-09 02:12

習近平會見馬克宏 兩國今簽經貿大單

2018-01-09 00:35

首站西安 馬克宏初訪中國 平衡「帶路」？

2018-01-08 15:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top