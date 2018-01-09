海峽號來回僅5千元 台中港直航大陸去年成長一倍

2018-01-09 08:03 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



海峽號往來平潭與台灣之間，台北港、台中港目前每天都有直航航班，成兩岸台商及陸客往來的新熱線，不僅台北逆勢成長，台中港指出，106年兩岸直航旅客人次較105年增加幾乎一倍，來台自由行的陸客及台商學生，兩岸旅客達到4萬7931人次，預估今年將持續成長。

台中港棧埠處指出，目前台中港與大陸直航的航線，有福建平潭每周一、四、日到港對開的海峽號，以及從廈門對開每周1航次的中遠之星，台北港到平潭距離92海浬，航程3小時，但台中港到平潭只有88海浬，航程更短反映在票價上，單程2900元、來回5000元，比台北港來回的5300元更便宜，且氣候更穩定。

台中港務分公司表示，過去兩岸航線乘客以陸客為主，跟本國旅客比起來，比重是7比3，去年除了自由行陸客有增加的現象，隨著大陸商機蓬勃發展，相較於前年，主要還是搭船往返兩岸的台灣人變多了，與大陸旅客的比例將近1比1，而扮演直航的高速客輪「海峽號」，不但航次增加，較前年搭乘人次成長近一倍，資料顯示105年僅為2萬4046人次，去年一口氣增加了2萬3885人次，成長99.33%。