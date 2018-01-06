親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
陸啟用M503航線
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

時力再出招「退回勞基法」五字投影登上總統府高牆

中國將選拔第3批太空人 不限空軍

2018-01-06 18:45中央社 台北6日電

中共解放軍航天員（太空人）大隊成立20週年之際，中國大陸首代太空人楊利偉表示，今年將從科研機構啟動第3批太空人選拔工作，人選不限空軍，以適應太空站建造計畫。

央視新聞客戶端報導，1998年1月5日，中共解放軍航天員大隊成立，產生首批14名太空人。2010年5月7日，中國大陸完成第2批太空人選拔工作，添加7名新血。

現任中國載人航天（航太）工程辦公室副主任的楊利偉4日與其他10名曾上太空的隊員，在北京航天城重溫入隊誓詞。他表示，中國大陸將在未來幾個月啟動第3批太空人選拔工作，太空人種類、功能、選拔背景都將出現變化。

楊利偉說，中國大陸現有太空人以駕駛員為主，兼顧工程師和載荷專家。第3批太空人不只從空軍選拔，還會從工業、科研機構和大專院校招收載荷專家，適應太空站建造和營運階段。

他表示，中國大陸計劃建造的太空站，實際上是國家級太空實驗平台，對太空人的要求愈來愈高。

在條件方面，楊利偉說，中國大陸計劃招收的太空人工程師需碩士研究生以上學歷，載荷專家需全日制（指全天在校學習）博士研究生學歷。且都需有3至5年的工作經歷。

新華社報導，中共解放軍航天員大隊成立20年來，共執行6次載人航太飛行任務，11名隊員上太空。

中國大陸全體太空人目前正按計畫，展開新年度太空站工程任務學習訓練。

中國大陸計劃在近地軌道建設常駐的天宮號太空站，預定2018至2022年間組建。這個60噸級的太空站將擁有10年的設計壽命，中國大陸想藉此進一步掌握飛行器太空會合對接技術，突破太空人中期駐留等關鍵技術。

太空人解放軍

相關新聞

冷資源掀熱產業 青海搶攻「冰雪財」

2018-01-06 16:19

中國滑雪勝地排行 南方雪場成亮點

2018-01-06 16:19

合肥公車站疑偷工減料倒塌 1死27傷

2018-01-06 14:02

陸飛捷克航班 發生集體竊盜案

2018-01-06 13:59

陸扶貧辦：沒有低端人口的說法

2018-01-06 13:20

不知為何就想掛布條 陸無厘頭宣傳被拆

2018-01-06 11:57

陸5省暴雪15死 百萬人受災

2018-01-06 00:05

陸拚無人駕駛 北京加入測試

2018-01-06 00:05

中國多省暴雪成災　已釀10死

2018-01-05 18:12

我不能再送大家了 公車司機把車停妥後身亡

2018-01-05 17:36

安徽、湖北暴雪 公交站被壓垮釀1死

2018-01-05 17:09

合肥大雪壓斷電纜 勇警做這件事紅了

2018-01-05 17:08

雪鄉宰客！ 逼客換房 黑龍江旅店挨罰

2018-01-05 17:08

駭客入侵香港2旅行社 勒索比特幣

2018-01-05 17:06

持有道具鈔票 香港2電影人法辦

2018-01-05 17:03

員工搭伙被罰15萬 官方：這是辦食堂

2018-01-05 16:51

太陽能公路開通才5天 「路面」被盜

2018-01-05 16:33

藏人護藏文 被控煽動分裂罪

2018-01-05 15:19

北京飛捷克機上數十人被偷 嫌犯是中國人

2018-01-05 15:15

影／冬季觀光盛會！哈爾濱國際冰雪節開幕

2018-01-05 15:12

山東太陽能高速公路 才通車就遭破壞

2018-01-05 15:09

法總統馬克宏訪陸 參觀兵馬俑、紫禁城、簽合作大單

2018-01-05 14:37

吳淦遞上訴狀 調侃中共對他量刑太輕

2018-01-05 12:55

2018年「第二虎」山東副省長落馬

2018-01-05 11:23

研究最危險病毒 陸首座P4實驗室上路

2018-01-05 04:48

申請快、費用低 大陸人才簽證制度鬆綁

2018-01-05 04:48

上海擘劃「長三角世界級城市群」

2018-01-05 04:48

「春城」昆明下雪 東北人好奇搶看

2018-01-05 04:48

深圳5條地鐵線 拚2022年完工

2018-01-05 04:48

台灣海峽風浪大 平潭-台北船班又停航

2018-01-05 04:48

醫保移動支付 深圳32醫院上線

2018-01-05 04:48

大陸暴雪 98條公路封閉 公車亭垮砸死人

2018-01-05 00:42

陸脫貧考核 媒體暗訪「防灌水」

2018-01-05 00:42

大陸2018全面推行「湖長制」 整治生態

2018-01-04 23:14

投資不過山海關？黑龍江省處分亞布力管委會

2018-01-04 22:41

陸逕開通M503北上航路 民航局：今早8點才「被告知」

2018-01-04 17:02

驚！南非嚮導失足 港女攀岩陪死

2018-01-04 15:04

可積分、選座 中國春運搶票不再像打仗

2018-01-04 14:35

京東首家生鮮超市7FRESH北京開業

2018-01-04 14:32
看更多

熱門文章

陸啟M503是馬英九的錯？徐巧芯嗆：王定宇勿膝反射

2018-01-05 22:36

陸政協委員來台調研 去年曾密訪張小月

2018-01-06 10:47

中國大陸2020年將武統台灣？ 華郵：恐怕很難

2018-01-06 13:42

新聞眼／航線爭議 蔡政府的危機與轉機

2018-01-05 23:45

陸委會：已提醒政協參訪團在台不得發表政治言論

2018-01-06 15:25

7政協委員來台交流 綠營官員出席

2018-01-06 00:05

共軍對台動作頻 美媒建議川普派航艦嚇阻

2018-01-06 12:29

日媒：陸擬建20座海上核電站部署渤海南海

2018-01-06 12:16

大陸啟用M503航線 美：反對片面改變兩岸現狀

2018-01-06 00:11

陸啟用M503 江啟臣：兩岸協商的互動模式已不復見

2018-01-05 22:33

1M3W啟航…民航局警告 4業者照飛

2018-01-05 23:42

馬英九辦公室：2015年已爭取到西移六浬

2018-01-06 00:07

385億 萬科買20家購物中心

2018-01-06 00:12

香江風情／港人為何不快樂？

2018-01-06 00:05

人民幣跨境結算 邁大步

2018-01-06 00:09

陸飛捷克航班 發生集體竊盜案

2018-01-06 13:59

賈躍亭賣酷派股 慘賠65%

2018-01-06 00:12

不知為何就想掛布條 陸無厘頭宣傳被拆

2018-01-06 11:57

當年空運小兩會共識：協商才能重啟新航線

2018-01-05 23:50

M503爭議 北京：盼美客觀看待

2018-01-05 23:16

港媒：解放軍確定在巴國瓜達爾建基地

2018-01-06 11:29

陸5省暴雪15死 百萬人受災

2018-01-06 00:05

馬克宏將訪陸 簽合作大單

2018-01-06 00:05

中共中聯部前局長遭開除黨籍

2018-01-06 13:48

中國滑雪勝地排行 南方雪場成亮點

2018-01-06 16:19

陸媒：西藏率先實現15年免費教育

2018-01-06 11:55

中國多省暴雪成災 經損逾10億

2018-01-06 13:31

中共中聯部前非洲局長曹白雋遭「雙開」

2018-01-06 16:30

港醫手術中途離場 調查：失職

2018-01-06 13:20

陸拚無人駕駛 北京加入測試

2018-01-06 00:05

台商搶商機 聚焦三產業

2018-01-06 00:09

百度讀取通訊錄被告 陸民開始隱私維權

2018-01-06 13:55

袁國強任內爭議多 傳「重操舊業」

2018-01-06 16:51

鄭若驊擁半億身家 婚姻狀態成謎

2018-01-06 16:44

用戶控App竊聽 今日頭條否認

2018-01-06 00:05

陸扶貧辦：沒有低端人口的說法

2018-01-06 13:20

解放軍新型步槍 特戰部隊開始使用

2018-01-06 16:52

M503爭議 民航局約詢航空業者無效

2018-01-06 15:24

共軍在中印邊境築路 學者：欲實際占領

2018-01-06 17:35

專家：直18A提升共軍空中突擊力

2018-01-06 17:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top