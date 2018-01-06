中國將選拔第3批太空人 不限空軍

2018-01-06 18:45 中央社 台北6日電



中共解放軍航天員（太空人）大隊成立20週年之際，中國大陸首代太空人楊利偉表示，今年將從科研機構啟動第3批太空人選拔工作，人選不限空軍，以適應太空站建造計畫。

央視新聞客戶端報導，1998年1月5日，中共解放軍航天員大隊成立，產生首批14名太空人。2010年5月7日，中國大陸完成第2批太空人選拔工作，添加7名新血。

現任中國載人航天（航太）工程辦公室副主任的楊利偉4日與其他10名曾上太空的隊員，在北京航天城重溫入隊誓詞。他表示，中國大陸將在未來幾個月啟動第3批太空人選拔工作，太空人種類、功能、選拔背景都將出現變化。

楊利偉說，中國大陸現有太空人以駕駛員為主，兼顧工程師和載荷專家。第3批太空人不只從空軍選拔，還會從工業、科研機構和大專院校招收載荷專家，適應太空站建造和營運階段。

他表示，中國大陸計劃建造的太空站，實際上是國家級太空實驗平台，對太空人的要求愈來愈高。

在條件方面，楊利偉說，中國大陸計劃招收的太空人工程師需碩士研究生以上學歷，載荷專家需全日制（指全天在校學習）博士研究生學歷。且都需有3至5年的工作經歷。

新華社報導，中共解放軍航天員大隊成立20年來，共執行6次載人航太飛行任務，11名隊員上太空。

中國大陸全體太空人目前正按計畫，展開新年度太空站工程任務學習訓練。

中國大陸計劃在近地軌道建設常駐的天宮號太空站，預定2018至2022年間組建。這個60噸級的太空站將擁有10年的設計壽命，中國大陸想藉此進一步掌握飛行器太空會合對接技術，突破太空人中期駐留等關鍵技術。