大陸走紅農婦范雨素：農民沒有下滑焦慮

2018-01-05 18:06 中央社 台北5日電



在北京從事保母工作的農民工范雨素，去年4月以一篇「我是范雨素」走紅，點閱量迅速超過百萬次。她近日受訪時說，中產階級有下滑的焦慮，農民沒有，「底層是很難被消費的。」

范雨素44歲，來自湖北農村，雖然只有初中學歷，但從小就愛閱讀，在北京當保母，替有錢人的姨太太照顧小孩，有空時寫作，並參加北京郊區皮村的工友之家文學小組。

2017年4月她在網路上發表自傳故事，其中「我是范雨素」用平實流暢的文字寫出自己遭家暴、單親撫養兩女以及兄姊們多舛的命運。輕描淡寫的筆法打動了很多人，還有讀者說，這篇文章像航拍機，映照出中國的全景。

范雨素成名後，許多媒體湧入她的住所和老家。有出版社要用人民幣20萬（新台幣90萬元）簽下她，陸媒今日頭條想以一個月4篇、每篇1500元請她寫文章，都被她拒絕。她說自己已經答應了某家出版社，所以這半年都在專心寫家族故事。

鳳凰網4日轉載北京博雅天下傳媒文化發展有限公司所屬的微信號「每日人物」的訪問，范雨素說，世俗意義上的成功，只會帶來虛空、迷茫、無知的驕傲和居高臨下，成名對她真正的改變不是外在可看到的。

因為工作的關係，范雨素接觸過許多中產階層及有錢人。她說，底層很難被消費，因為他們身上有很堅硬的東西，「他們比叫作中產的這群知識分子更加堅韌、有力，有百折不撓的精神。」

她說，富豪們住著聯排別墅，僱10幾個人，為了維持這樣的生活，整年想辦法掙別人的錢；中產階級也有下滑的焦慮，但農民沒有那種焦慮感。

「我就是金字塔底座了，我還能怎麼樣？中產不一樣，他們天天辛苦努力，自己哄自己，覺得自己是邁上了一級台階的人，天天怕自己掉下來。」

有媒體想請她去當網站編輯，她說這比當保母還累，因為每天要寫文章，睡覺作夢可能都要想這事。此外，她也不覺得腦力勞動就比體力勞動高貴，她說：「我的眼裡沒有階層」。