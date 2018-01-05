中宣部：新聞出版廣播影視領域要管方向

2018-01-05 04:56 中央社 北京4日電



中國國家新聞出版廣電總局局長聶辰席指出，新聞出版廣播影視領域「管黨治黨與管方向導向是完全一致的，要壓緊壓實管黨治黨主體責任」。

中國國家新聞出版廣電總局官網今天報導，3至4日，2018年全國新聞出版廣播影視工作會議在北京召開，中共中央宣傳部副部長，中國國家新聞出版廣電總局局長、黨組書記，中國國家版權局局長，中央電視台台長聶辰席在工作報告做出上述表示。

針對2018年新聞出版廣播影視工作，聶辰席作出5方面部署：一是唱響新時代最強音，「讓習近平新時代中國特色社會主義思想始終成為引領前進的思想旗幟、精神旗幟。」

二是要深入實施新聞出版廣播影視精品規劃，聚焦現實題材，努力推出謳歌新時代的精品力作。要健全調控和扶持機制，擴大主旋律優秀作品傳播。要加大版權保護力度，激發創新創造創意活力。

三是加快優化升級，推動事業產業高品質發展。要進一步深化改革，加強科技創新，推動網際網路、大數據、雲端計算、人工智慧與新聞出版廣播影視有機融合。

四是強化陣地管理，牢牢掌握意識形態工作領導權主導權話語權。要堅持正確的政治導向，旗幟鮮明反對和抵制各種錯誤觀點，落實總體國家安全觀，增強保安全能力。

五是深化國際傳播，著力講好中國故事、增強國際話語權和影響力。要突出價值導向，做亮「走出去」內容 。要完善工作格局，借力國際節展等平台，讓更多優質產品和服務佔領國際市場。

聶辰席指出，在新聞出版廣播影視領域，管黨治黨與管方向導向是完全一致的，黨的建設與業務建設是內在相通的，必須堅持「以黨建為統領、抓黨建帶業務」，把黨的領導體現到各方面、全過程。

他強調說，要旗幟鮮明講政治、始終在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致；要壓緊壓實管黨治黨主體責任，推進全面從嚴治黨向縱深發展。