醫保移動支付 深圳32醫院上線

2018-01-05 04:48 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



深圳市人力資源和社會保障局官員指出，深圳在大陸率先實現醫保移動支付，目前已有32家大型醫院上線，深圳使用醫保移動支付綁卡人數超過160萬，全部社會保障卡都可以使用。

香港文匯網報導，在 「互聯網＋醫保支付」領域，深圳與支付寶、微信、平安、建設銀行、銀聯共五家支付平台合作，2016年6月在全市開展醫療保險移動支付工作試點。目前全市有32家大型醫院上線，預計年底將達到35家。使用醫保移動支付綁卡人數超過160萬，累計交易金額超過8400萬元。

值得關注的是，為了讓退休人員減少奔波，深圳藉助生物識別技術，與支付寶、騰訊、平安互聯網企業合作，採用「人臉識別」、「實人核身」技術，於2017年5月起為深圳退休人員提供養老金領取「刷臉」認證服務，讓退休人員無論身在何處，使用手機按照提示搖搖頭、眨眨眼、讀讀數字即可「刷臉」完成免費、便捷、安全、準確的認證。目前通過微信、支付寶等完成上線資格認證的退休人員超過8000人。

「互聯網+人社」方面，深圳通過將社保、租房補貼、高層次人才服務等多項業務加入「微信公眾號」、「支付寶城市服務」場景，零距離觸達服務對象。

下一步計畫，深圳將繼續推進與支付寶、騰訊、平安等互聯網企業合作，逐步實現全部人社業務手機辦理，包括支持微信、支付寶繳交社保費等。