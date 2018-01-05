深圳5條地鐵線 拚2022年完工

2018-01-05 04:48 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



深圳加快推進四期項目，12、13、14、16及6號線支線計畫今年初動工，力爭2022年完工。

晶報報導，城市發展，軌道交通扮演不可或缺的角色。深圳市地鐵集團指出，深圳已開通運營地鐵8條線285公里，有軌電車11.7公里，日均客流量超過500萬人次。三期二階段工程正在緊鑼密鼓地建設中。深圳正在加快推進四期項目，12、13、14、16及6號線支線計畫今年初正式動工，力爭2022年完工。

其中，6號線支線位於光明新區內，起於翠湖站東側，終點為公常路深莞邊界。連接光明中心片區、光明北區、中山大學深圳校區，支持光僑路、公常路走廊兩側發展，預留延伸至東莞1號線一期工程終點黃江中心的條件。12號線自南向北串聯蛇口自貿區、南山中心區、寶安中心區、福永片區、大空港及會展片區。線路起點預留延伸至赤灣二路條件，終點預留延伸條件。

13號線由南至北穿過南山、寶安，連接深圳灣口岸、後海中心、南山科技園、留仙洞總部基地、石岩片區等地。線路南起深圳灣口岸，終於上屋北站。

14號線串聯福田中心區、清水河、布吉、橫崗、龍崗大運新城、坪山中心區、坑梓、沙田等區域。線路起自福田中心區崗廈北樞紐，止於坪山區沙田站。起點預留延伸至會展中心條件，終點預留延伸至惠州條件。

16號線由西向東穿過龍崗、坪山，連接荷坳、大運新城、愛聯、龍城公園、龍崗中心城、寶龍東片區、坪山中心城區、坪山老城區、坪環等片區。線路西起大運新城，終於田心站（暫定）。線路起、終點均預留延伸條件。

報導稱，四期工程5條線已完成初步設計，主體工程已完成招標，各施工單位近期準備進場正式動工，按照規畫，四期工程將力爭2022年建成。

地鐵四期工程的建設，將對於深圳原特區關外的區域帶來深遠影響，不僅連接了深圳中心城區與周邊區域，並規畫在將來與周邊城市相連。