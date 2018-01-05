「春城」昆明下雪 東北人好奇搶看

2018-01-05 04:48 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



2018年第一場雪讓「春城」轎子山變成了銀色的世界。 圖／香港文匯網 分享 facebook 有「春城」之稱的昆明下了雪，一年難得見到幾次下雪的昆明市民和前往昆明旅遊的遊客都感到興奮不已，有的遊客甚至專門改變了行程前往景區玩雪。

香港文匯網報導，曾小姐和三個朋友剛好到雲南旅遊，原計畫過完元旦節就要前往大理、麗江，但是日前聽說昆明轎子山下雪了，來自東北的幾人決定去看看「春城」的下雪是什麼模樣，於是他們改變了行程。

幾人來到轎子山，見慣冰天雪地的幾個東北小夥伴還是被驚艷了。

「這裏真好，室外也不怎麼冷，一邊過冬，一邊玩雪，這在東北幾乎不可能」，曾小姐興奮地說，雪山海拔高，積雪厚，在雪地里可以玩雪，一下子感覺像是回到自己童年時候一樣。曾小姐和朋友們還說，沒想到2018年的第一場雪是在「春城」見到，「真是很幸運。」

轎子山位於昆明市東川區與祿勸縣交界處，海拔3000公尺至4000公尺，每年從11月下旬至次年3月為冰雪期。近年來，轎子雪山做為離泰國最近的雪山，每年吸引不少泰國遊客到此觀光旅遊，僅去年12月，到轎子山景區的泰國遊客就達600多人。

3日到達轎子雪山的20多名泰國遊客最幸運，他們1日抵達昆明，轎子雪山是他們此行的第二站，遊客們激動地說，「泰國實在太熱了，就連最北部的清萊府冬季都不會下雪，此次雲南之旅竟然能看到雪，太激動了!」

轎子雪山風景區離昆明主城區約三、四個小時的路程，對於一年見不到幾次雪的昆明人來說，這裡已然成為最佳賞雪點。

2日下午開始的降雪，一直持續到3日深夜，當天，大黑箐積雪深度超過50公分，整個景區一片銀裝素裹，吸引了約500人上山賞雪。

不少有空的市民，已經帶著家人、朋友上山玩雪了，而在「朋友圈」，大家都期待這個周末趕緊到來，好前去賞景玩雪。