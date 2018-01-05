上海擘劃「長三角世界級城市群」

2018-01-05 04:48 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



上海擬建設長三角成為具全球影響力的世界級城市群。 圖／新華社 分享 facebook 上海市政府發表「上海市城市總體規劃(2017-2035年)」，上海市發改委王思政在記者會上表示，雖然沒有「大灣區」的概念，但會按照核准的內容，建設長三角世界級城市群，並已開始研究相關工作，包括共建基礎設施、能源、醫保互聯互通等。

新華財金網報導，上海市國土局副局長岑福康指出，新一輪城市總體規劃，明確建設用地總量只減不增，建設用地的上限為3200萬平方公里，但會保持居住用地的穩定供應，以及提高租賃型保障房的比重。

規劃提出，要轉變城市發展模式。堅持「底線約束、內涵發展、彈性適應」，探索高密度超大城市可持續發展的新模式。牢牢守住人口規模、建設用地、生態環境、城市安全四條底線。緩解人口快速增長與資源環境緊約束之間的矛盾，嚴格控制常住人口規模，至2035年常住人口控制在2500萬人左右。按照規劃建設用地總規模負增長要求，鎖定建設用地總量，控制在3200平方公里以內。

推動城市更新，更加關注城市功能與空間品質，更加關注區域協同與社區啟動，更加關注歷史傳承與魅力塑造，促進空間利用集約緊湊、功能複合、低碳高效。應對經濟發展和人口變化不確定性，預留城市公共資源配置能力，建立空間留白機制，調控土地使用供應時序，為未來發展留足空間。

規劃提出，要優化城市空間格局。主動服務「一帶一路」建設、長江經濟帶發展戰略，主動融入長三角區域協同發展，推動上海與周邊城市協同發展，構建上海大都市圈，打造具有全球影響力的世界級城市群。努力推動城鄉發展一體化，優化本市空間格局，構建由「主城區-新城-新市鎮-鄉村」組成的城鄉體系和「一主、兩軸、四翼；多廊、多核、多圈」的空間結構。

「一主、兩軸、四翼」，即：主城區以中心城為主體，沿黃浦江、延安路-世紀大道兩條發展軸引導核心功能集聚，並強化虹橋、川沙、寶山、閔行四個主城片區的支撐，提升主城區功能能級，打造全球城市核心區。

「多廊、多核、多圈」，即強化沿江、沿灣、滬甯、滬杭、滬湖等重點發展廊道，完善嘉定、松江、青浦、奉賢、南匯等五個新城綜合性節點城市服務功能，培育功能集聚的重點新市鎮，構建公共服務設施共用的城鎮圈，實施鄉村振興戰略，實現區域協同、城鄉統籌和空間優化。