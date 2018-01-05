申請快、費用低 大陸人才簽證制度鬆綁

2018-01-05 04:48 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸國家外國專家局指出，為落實中共中央和國務院關於實施更積極、更開放、更有效的人才政策，進一步擴大放寬人才簽證發放範圍、期限，國家外國專家局、外交部和公安部日前聯合印發「外國人才簽證制度實施辦法」。

北京外專局已於2018年1月2日發出大陸全國首張「外國高端人才確認函」。

新華社報導，國家外專局有關負責人指出，實施辦法明確的主要政策包括：進一步擴大人才簽證發放範圍，凡符合「外國人來華工作分類標準（試行）」中外國高端人才標準條件的，符合「高精尖缺」和市場需求導向的科學家、科技領軍人才、國際企業家、專門人才和高技能人才等中國經濟社會發展需要的外國高層次人才和急需緊缺人才，都可申請人才簽證，外國高端人才標准將根據經濟社會發展需要和人才資源供求狀況實行動態調整；進一步放寬人才簽證有效期。

規定指，經省區市外專局確認符合條件的外國人才，將可獲發五年或十年有效、多次入境、每次停留180天的人才簽證，其配偶及未成年子女也將獲發有效期相同、多次入境的相應種類簽證；進一步提高人才簽證申辦效率，採取全程線上、立審立辦方式，大幅壓縮審核、審發期限，外國人才資質確認時限壓縮至五個工作日，高端人才及其配偶子女簽證申請最短可在申請次日獲得簽發；免除申請費用，外國人才及其家屬免交簽證費和急件費，「零費用」辦理。

此外，實施辦法對確認外國人才資質、簽發人才簽證、工作許可、工作居留等建立信息資源共享也有相應規定。