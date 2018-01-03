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四川「倒立男孩」站起來了 還傳遞冬奧火炬

2018-01-03 16:22世界日報 北京3日電

勵志！四川
勵志！四川"倒立男孩"成為平昌冬奧會火炬手
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還記得四川的那個「倒立男孩」嗎？南韓平昌冬奧會火炬1日傳遞，三位中國火炬手中就有「倒立男孩」顏玉宏。顏玉宏自幼患小兒麻痺症，下半身癱瘓，從此倒立行走，每天咬牙堅持3小時。經多次手術，終於站起來，他還獲得四川殘運會游泳比賽三枚獎牌，現在15歲的他讀初三了。

勵志！四川
勵志！四川"倒立男孩"成為平昌冬奧會火炬手
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人民日報報導，顏玉宏身殘志堅、頑強求學，精神感動全中國，曾獲得中國優秀少先隊隊員、四川省優秀少先隊員、四川省美德少年、宜賓市美德少年、宜賓市十佳優秀殘疾人青少年等榮譽稱號。

顏玉宏雖然沒辦法走路，但他非常喜歡上學，並立志要當醫生，刻苦向學精神一度登上央視新聞，感動無數觀眾。

而倒立男孩公益廣告當時打出「慢走，以前我的上學路和別人不一樣。」讓大家知道了顏玉宏。他每天倒立用手走、爬著走、拄著拐杖走，路上有很多小石子，手磨痛了就把鞋子套在手上繼續走，爬累了難免摔倒，但摔倒後會爬起來繼續「走」。咬牙堅持3個多小時，才能「走」完上學的路，小手長滿了厚厚的繭也不喊苦。

顏玉宏的心願是長大當醫生，因為他希望給爺爺奶奶看病，幫助更多殘疾人。

之前，顏玉宏曾參加2014年四川省第八屆殘運會暨第三屆特奧會游泳項目比賽，並獲1銀2銅成績。顏玉宏表示，此次赴南韓擔任平昌冬殘奧會火炬手，他將努力展示中國殘疾青少年自強不息的精神風貌。

勵志！四川
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北京小兒麻痺

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