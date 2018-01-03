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中國網路審查 警方：重點人物微信內容「全程監控」

2018-01-03 16:24世界日報 綜合2日電

中共當局針對網路信息的審查監控日趨升級。 中國新聞社
中共當局針對網路信息的審查監控日趨升級。 中國新聞社
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中共當局針對網路信息的審查監控日趨升級。上海維權人士陳建芳上周連續三天申請四個微信新號，均曇花一現。最短紀錄，帳號只「存活」了約兩小時。另有維權人士表示，警方公開聲稱，當局可對微信內容「全程監控」。

騰訊公司旗下的即時通訊軟件「微信」經常被指配合當局進行網路言論管控。自由亞洲電台引述上海維權人士陳建芳2日說，她因為三天內被封禁四個微信號，現已放棄使用微信，改用Whatsapp等不受中共管控的社交軟體。

陳建芳受訪表示，她只是在微信中發布了一些有關憲政的內容，號就被封。其中一個號甚至沒有發布任何內容，僅在添加好友的過程中就遭封禁。她說，對於帳號被封，微信給出的理由是：傳播惡性謠言。她說，「其實他們才是在傳播惡性謠言，我說的都是事實。民眾還有微信群裡的朋友們，我希望他們都用Whatsapp和電報這些國際版的聊天軟件，不要再用微信了」。

與陳建芳有類似遭遇的還有上海維權人士徐佩玲。她說，她在微信中發布了維權人士吳淦被判處有期徒刑八年的消息後號就被封。之後的五天，她也接連被封了四個帳號。

徐佩玲表示，相信微信的封號與警方的監控有關。當地警方曾聲稱，對他們這些「重點人物」進行「全程監控」。

「華爾街日報」報導，中國政府和科技公司關係日益緊密，已引發隱私倡議人士的擔憂，儘管這些科技公司承諾會保護相關數據。

報導引述香港大學亞洲環球研究所(Asia Global Institute)旗下AsiaGlobal Online網上期刊執行編輯Severine Arsene說，和政府能夠收集到的數據相比，這些公司獲取的數據更加豐富和深入，因此政府常常從這些公司獲得信息，可見這些公司影響力之大。Arsene說，這些公司需要考慮自己的國際聲譽和投資者對他們的看法。

律師事務所Morrison Foerster執行合夥人Paul McKenzie表示，管理海量的政府數據還增加了數據外洩的風險。

McKenzie稱，在部署這種技術的過程中，微信最終將掌握居民身分證和有關信息的海量數據，微信網路將成為駭客的重要目標。

有微信用戶評論說，騰訊已經打入政府內部，誰也阻擋不住。另一位用戶評論，現在成了「中華騰訊共和國」。

微信上海中共

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