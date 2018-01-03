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PS露餡 破億元木材走私案

2018-01-03 02:25聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

廣州海關昨天通報一起特大木材走私案的偵辦情況，2017年廣州海關在廣州、深圳、東莞等地統一開展查緝抓捕行動，摧毀以曹某為首，透過修改真實發票金額低報價格走私進口木材的集團，抓獲犯罪嫌疑人10名，現場查扣涉案木材620.86噸，以及書證、電子證據一批，初步估計涉案貨值約1億元人民幣

中新社報導，2017年上半年，廣州海關根據民眾舉報線索對廣州東圃某木材市場木材檔口的老闆曹某展開前期偵查，通過信息化大數據等「智慧緝私」手段偵查發現，曹某有涉嫌走私進口木材的重大嫌疑。廣州海關在對曹某偵查的過程中，和曹某來往頻繁的照相館老闆向某引起海關緝私人員的注意。

向某的照相館位於廣州某城中村，外表並不起眼，經常半掩著門，鮮有顧客光顧。老闆向某常常把玩的並不是相機，卻是PS技術，可他PS的也不是相片，卻是一張張英文發票。經向某高超的PS技術修改後的發票哪怕內容有了很大的改動，表面上卻一點也看不出有被改動的痕跡。

緝私辦案人員分析發現，嫌疑人曹某銷售的木材是通過廣東某口岸申報進口，而嫌疑人曹某手裡的被修改過的發票顯示他有重大走私嫌疑。經過周密的部署，2017年7月4日凌晨，廣州海關10個行動小組兵分多路出現在嫌疑人住處、檔口、公司、倉庫。

曹某剛到達公司，正準備開門營業，當場就被控制。當緝私辦案人員進入嫌疑人曹某木材檔口的兩個倉庫時，發現兩個倉庫都堆滿走私木材，原來曹某2017年以來一直在囤積走私木材，準備賺個好價。

據嫌疑人曹某交代，他組織集團人員向大陸國內木材代理商訂購美國產的白蠟木、紅橡木、白橡木、楓木、櫻桃木等木材，通過委託照相館老闆修改發票低報價格的手法，在廣東某口岸報關進口走私木材，最後運往嫌疑人曹某在廣州東圃某木材批發市場的木材檔口銷售。目前，該案已移送檢察機關起訴。

走私海關人民幣

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