預訂回家路！廣鐵春運 今起搶票

2018-01-03 02:25 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



春運火車票將於今天開售。圖為貴州凱里火車站工作人員為今年鐵路春運做宣傳準備工作。 新華社 分享 facebook 廣鐵集團今年春運售票方案昨天公布，2018年春運首日車票將於今天起發售。

中新網報導，今年春運互聯網（手機用戶端）訂票預售期為30天（含當天），電話訂票預訂期為4-30天（含當天），即2018年1月3日發售2018年2月1日春運首日的車票；代售點、自動售票機預售期為28天（含當天），即2018年1月5日發售2018年2月1日春運首日的車票。

廣鐵管內所有旅客列車（廣九直通車除外）均可通均可通過中國鐵路客戶服務中心網站（www.12306.cn）和鐵路12306手機用戶端發售春運火車票。

廣鐵管內所有辦理客運業務的電腦聯網售票車站（貴州省的銅仁、松桃站除外）均開辦電話訂票業，其中廣東、湖南省內車站電話訂票號碼統一為鐵通95105105，聯通96020088海南省內車站的電話訂票號碼統一為鐵通95105105。

2018年春運期間，廣鐵將在粵、湘、瓊三省設立代售窗口2578個，基本覆蓋主要鄉鎮，春運期間鐵路部門將繼續在售票量較大的既有代售點增加臨時窗口，分窗辦理售取票業務。旅客可就近選擇代售點購取車票。

廣鐵集團提醒，發售2018年春運車票期間，廣鐵管內各火車站售票廳（含站內臨時售票窗口）預售期仍維持日常的2天（含當天），自動售票機預售期為28天（含當天），旅客如前往車站購票可優先選擇自動售票機。

為緩解節前及節後售票高峰期緊張狀況，分散購取票人群，春運節前廣州站在站內售票區域內增設20個臨時窗口；東莞東站啟用臨時售票廳14個窗口；深圳西站在車站派出所圍牆外右側嘉進隆汽車城設置8個臨時窗口。

今年春運購票支付方式及手段較往年更加多樣和便捷，互聯網（手機）購票除支持工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、招商銀行、郵儲銀行等網上銀行支付外，還支持中國銀聯、中鐵銀通卡、支付寶、微信等線上支付；車站售票窗口除支持現金支付外，部分還支持銀行卡、支付寶、微信等支付方式；自動售票機除支持現金、銀行卡支付外，還支持支付寶、微信、銀聯雲閃付等支付方式。需要注意的是，代售點窗口暫時僅支持現金支付。