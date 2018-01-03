浦東機場 新增21條自動通關

2018-01-03 02:25 聯合報 中新社



2018年1月1日起，上海邊檢在浦東機場新增設21條出境自助通關通道。圖為旅客在浦東機場T2航站樓出境大廳內掃登機證、刷護照、按指紋、拍照片。