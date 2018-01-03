親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

浦東機場 新增21條自動通關

2018-01-03 02:25聯合報 中新社

2018年1月1日起，上海邊檢在浦東機場新增設21條出境自助通關通道。圖為旅客在浦東機場T2航站樓出境大廳內掃登機證、刷護照、按指紋、拍照片。

中新社
中新社
分享

浦東機場上海

相關新聞

數字看兩岸／大學畢業生增至820萬人 今年將創高

2018-01-03 00:14

江蘇西場小學的京劇課

2018-01-03 02:25

PS露餡 破億元木材走私案

2018-01-03 02:25

預訂回家路！廣鐵春運 今起搶票

2018-01-03 02:25

杭州公廁神設計 女廁瞬間增8格

2018-01-02 21:37

影╱會說80句話還會英語 鸚鵡相親千次仍單身

2018-01-02 20:46

蒼井空要結婚 舊愛「周董」獲大批網友安慰

2018-01-02 17:24

元旦馬投注16.5億 港回歸後新高

2018-01-02 16:43

新兵丟手榴彈掉腳邊 班長肉身護人：我要對他負責

2018-01-02 16:40

港百年老店蓮香樓又傳結業 客人排隊打卡

2018-01-02 16:39

港迪士尼煙花「最終章」

2018-01-02 16:38

2018年第1個寶寶…港媽生的

2018-01-02 16:35

淪為搶劫招人平台 百度「完美犯罪」貼吧被關閉

2018-01-02 15:34

網傳飛碟降落處 遼寧河上出現神秘冰圈！

2018-01-02 14:44

影／中國客機 首次150米低能見度起飛

2018-01-02 14:27

上海IT男邀唱路人 「溫暖了一座城」

2018-01-02 14:27

長沙警長棍虐打4小時 網友：這樣的人令人膽寒

2018-01-02 14:26

消防猛男桌曆曬肌肉 網友喊「想要」

2018-01-02 14:25

上海新監控系統 年少舊照也能辨臉

2018-01-02 14:24

中日關係好轉？解禁核食坐下來談

2018-01-02 14:24

170年歷史 上海浦江飯店歇業裝修

2018-01-02 14:24

黃浦江兩岸貫通 推5路線「行走觀光」

2018-01-02 14:23

章澤天元旦放閃 首公開劉強東親吻照

2018-01-02 14:23

紙媒寒冬 中國又有多家媒體停刊休刊

2018-01-02 14:22

教授拚升等 砸錢買「主編」頭銜

2018-01-02 14:21

《北京觀察》紙媒停刊

2018-01-02 14:20

Me Too！矽谷華女控北航博導性騷

2018-01-02 14:19

藏人倡藏語教學被捕兩年 4日將開庭

2018-01-02 14:16

「樹下不長草 樹上不落鳥」 洞庭湖爆生態危機

2018-01-02 13:37

女博士控遭北航博士生導師性侵 多人受害

2018-01-02 13:26

台旅會運用台灣民謠 推廣台灣旅遊

2018-01-02 12:07

江蘇揚州文峰寺 撞鐘祈福慶新年

2018-01-02 02:24

冬泳邕江慶新年

2018-01-02 02:24

浙江桐鄉 非遺文化展

2018-01-02 02:24

深耕國學 山東開150家尼山書院

2018-01-02 02:24

首創條例 福建海岸帶保護管理

2018-01-02 02:24

迎曙光、賽跑…喜迎2018

2018-01-02 02:24

上海民營首大 金剛博物館迎賓

2018-01-02 02:24

56億人民幣 電影「戰狼2」票房叫座

2018-01-02 00:11
看更多

熱門文章

員工見年終獎金樂歪 老闆急：多發了136萬請繳回

2018-01-02 10:33

霸氣老董！ 格力董明珠宣布為8萬員工供2房一廳住房

2018-01-02 21:41

新兵丟手榴彈掉腳邊 班長肉身護人：我要對他負責

2018-01-02 16:40

蒼井空要結婚 舊愛「周董」獲大批網友安慰

2018-01-02 17:24

慎入！密集恐懼地獄 機場「無限六角窗」讓人頭皮麻

2018-01-02 17:21

金門升五星紅旗慶元旦 黃安：離統一更近了

2018-01-02 11:00

中共2030年4艘國產航母服役 2艘為核動力

2018-01-02 11:44

「樹下不長草 樹上不落鳥」 洞庭湖爆生態危機

2018-01-02 13:37

網傳飛碟降落處 遼寧河上出現神秘冰圈！

2018-01-02 14:44

女博士控遭北航博士生導師性侵 多人受害

2018-01-02 13:26

杭州公廁神設計 女廁瞬間增8格

2018-01-02 21:37

國台辦：台灣有關方面指涉內容 純屬無稽之談

2018-01-02 20:35

五千人零下五十度奮戰 中俄原油二線商業營運　

2018-01-02 10:25

嚴控網路 洩密或攻擊「黨指揮槍」可被舉報

2018-01-02 12:21

陸客商務來台變自由行 台代辦3人判監

2018-01-03 00:13

淪為搶劫招人平台 百度「完美犯罪」貼吧被關閉

2018-01-02 15:34

曾訪台 習近平親信景俊海將接吉林省省長

2018-01-02 12:06

微信否認監看訊息 遭陸網友打臉

2018-01-02 22:41

寶可夢等2年 終於獲准進大陸市場

2018-01-02 22:20

2018年第1個寶寶…港媽生的

2018-01-02 16:35

金正恩核武按鈕桌上說 中：盼與美對話

2018-01-02 20:28

亞洲通孔鉉佑 升任中國外交部副部長

2018-01-02 15:02

影╱會說80句話還會英語 鸚鵡相親千次仍單身

2018-01-02 20:46

「晚1分鐘總裁都要問」 港航準點率冠全球

2018-01-02 16:44

騰訊阿里與大陸中央政府合作數位身份證

2018-01-02 16:23

誤點率超高！中國國航香港起飛班機 一半沒準時

2018-01-02 16:44

港百年老店蓮香樓又傳結業 客人排隊打卡

2018-01-02 16:39

港「一地兩檢」爭議持續 泛民派遊行反對

2018-01-02 12:01

胡錦濤2012訪港 港府支出4千餘萬

2018-01-02 22:46

浦東機場 新增21條自動通關

2018-01-03 02:25

影／中國客機 首次150米低能見度起飛

2018-01-02 14:27

馬克宏八日訪北京 料聚焦氣候、貿易

2018-01-03 00:13

長沙警長棍虐打4小時 網友：這樣的人令人膽寒

2018-01-02 14:26

Me Too！矽谷華女控北航博導性騷

2018-01-02 14:19

人民幣三價齊漲 攀四月高點

2018-01-03 00:14

數字看兩岸／大學畢業生增至820萬人 今年將創高

2018-01-03 00:14

中共海軍陸戰隊 山東演訓登陸裝卸載

2018-01-02 12:07

2020年 大陸鐵路盼領先全球

2018-01-03 02:25

港迪士尼煙花「最終章」

2018-01-02 16:38

北京駐港兩官員被免職 未公布接替人選

2018-01-02 13:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top