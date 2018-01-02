淪為搶劫招人平台 百度「完美犯罪」貼吧被關閉

2018-01-02 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



近年來，一些不法分子卻利用「百度貼吧」，召集人員組織策劃犯罪活動。路透 分享 facebook

「百度貼吧」是百度旗下在線交流平台，對同一個話題感興趣的人們可以聚集在一起開展交流和互助。可近年來，一些不法分子卻利用「百度貼吧」，召集人員組織策劃犯罪活動。江蘇省淮安市開發區檢察院就辦理一起案件，犯罪嫌疑人在百度「完美犯罪」貼吧發帖，召集多名人員共同搶劫。近日，該檢察院以涉嫌搶劫罪對蔡寧等5人提起公訴。

據中國青年網，蔡寧是江蘇徐州人，因為參與網絡賭博欠了不少網貸，一直想著什麼時候能「幹上一票」撈回來。平日，他經常在百度「完美犯罪」貼吧里發布「廣告」，內容大意是「有路子、缺人手，有意向的留下QQ」。 2017年5月的一天，他再次瀏覽「完美犯罪」貼吧，發現了一個網名「藍魔」的人發的帖子，內容是「黑吃黑，有路子」，隱晦地表達出實施犯罪的意圖。

終於等到機會「幹一票大的了」，蔡寧立即和「藍魔」取得聯繫。對方表示正在策劃一次搶劫，準備去安徽六安的一個賭場「黑吃黑」，因人手不足在網上召集幫手,蔡寧當即同意。 5月12日晚上，蔡寧坐車來到安徽六安，與「藍魔」聯繫的郭明、蔣斌二人會合。

第二天傍晚，「藍魔」將蔡寧、郭明、蔣斌帶到地下賭場所在小區，與另外三人會合，讓他們在樓頂等候，自己則進入賭場做內應。只等他通知，6人進賭場搶了錢就跑。但一直沒接到通知，打「藍魔」電話也沒人接。覺得情況不對的6人先後離開，第一次「完美犯罪」計劃宣告失敗。

第二次，蔡寧建立了一個臨時QQ群，由自己來負責發號施令組織搶劫。5月16日6人在淮安會合。上午，6人前往超市購買了水果刀、口罩、棒球帽和仿真槍等作案工具。由「小河南」負責在外放風，其他5人進店搶劫。

沒想到正要逼迫被當成搶劫目標的福建籍王某交出銀行卡及支付寶密碼時，手機電話響了，搶匪成之一的「小個子」，聽到王某在電話裡說了「么么能」，很像客家話裡的「110」，於是大叫一聲「他可能報警了，跑！」六人一轟而散。

逃離現場後，蔡寧立刻解散了QQ群，並跟同夥們商量,迅速逃往外地。然而天網恢恢疏而不漏，兩天之後，他就在南京的一家賓館被警方抓獲。其他5名犯罪嫌疑人也在短時間內落入了法網。

現時在百度貼吧搜索「完美犯罪」，顯示該貼吧已暫不開放。