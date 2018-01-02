親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

王炳忠運作燎原新聞網 國台辦每年資助台幣1500萬

淪為搶劫招人平台 百度「完美犯罪」貼吧被關閉

2018-01-02 15:34聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

近年來，一些不法分子卻利用「百度貼吧」，召集人員組織策劃犯罪活動。路透
近年來，一些不法分子卻利用「百度貼吧」，召集人員組織策劃犯罪活動。路透
分享

百度貼吧」是百度旗下在線交流平台，對同一個話題感興趣的人們可以聚集在一起開展交流和互助。可近年來，一些不法分子卻利用「百度貼吧」，召集人員組織策劃犯罪活動。江蘇省淮安市開發區檢察院就辦理一起案件，犯罪嫌疑人在百度「完美犯罪」貼吧發帖，召集多名人員共同搶劫。近日，該檢察院以涉嫌搶劫罪對蔡寧等5人提起公訴。

據中國青年網，蔡寧是江蘇徐州人，因為參與網絡賭博欠了不少網貸，一直想著什麼時候能「幹上一票」撈回來。平日，他經常在百度「完美犯罪」貼吧里發布「廣告」，內容大意是「有路子、缺人手，有意向的留下QQ」。 2017年5月的一天，他再次瀏覽「完美犯罪」貼吧，發現了一個網名「藍魔」的人發的帖子，內容是「黑吃黑，有路子」，隱晦地表達出實施犯罪的意圖。

終於等到機會「幹一票大的了」，蔡寧立即和「藍魔」取得聯繫。對方表示正在策劃一次搶劫，準備去安徽六安的一個賭場「黑吃黑」，因人手不足在網上召集幫手,蔡寧當即同意。 5月12日晚上，蔡寧坐車來到安徽六安，與「藍魔」聯繫的郭明、蔣斌二人會合。

第二天傍晚，「藍魔」將蔡寧、郭明、蔣斌帶到地下賭場所在小區，與另外三人會合，讓他們在樓頂等候，自己則進入賭場做內應。只等他通知，6人進賭場搶了錢就跑。但一直沒接到通知，打「藍魔」電話也沒人接。覺得情況不對的6人先後離開，第一次「完美犯罪」計劃宣告失敗。

第二次，蔡寧建立了一個臨時QQ群，由自己來負責發號施令組織搶劫。5月16日6人在淮安會合。上午，6人前往超市購買了水果刀、口罩、棒球帽和仿真槍等作案工具。由「小河南」負責在外放風，其他5人進店搶劫。

沒想到正要逼迫被當成搶劫目標的福建籍王某交出銀行卡及支付寶密碼時，手機電話響了，搶匪成之一的「小個子」，聽到王某在電話裡說了「么么能」，很像客家話裡的「110」，於是大叫一聲「他可能報警了，跑！」六人一轟而散。

逃離現場後，蔡寧立刻解散了QQ群，並跟同夥們商量,迅速逃往外地。然而天網恢恢疏而不漏，兩天之後，他就在南京的一家賓館被警方抓獲。其他5名犯罪嫌疑人也在短時間內落入了法網。

現時在百度貼吧搜索「完美犯罪」，顯示該貼吧已暫不開放。

百度搶劫

相關新聞

新兵丟手榴彈掉腳邊 班長肉身護人：我要對他負責

2018-01-02 16:40

內地親子團訪港 買買買變深度遊

2018-01-02 16:37

2018年第1個寶寶…港媽生的

2018-01-02 16:35

「樹下不長草 樹上不落鳥」 洞庭湖爆生態危機

2018-01-02 13:37

網傳飛碟降落處 遼寧河上出現神秘冰圈！

2018-01-02 14:44

元旦馬投注16.5億 港回歸後新高

2018-01-02 16:43

港百年老店蓮香樓又傳結業 客人排隊打卡

2018-01-02 16:39

港迪士尼煙花「最終章」

2018-01-02 16:38

影／中國客機 首次150米低能見度起飛

2018-01-02 14:27

上海IT男邀唱路人 「溫暖了一座城」

2018-01-02 14:27

長沙警長棍虐打4小時 網友：這樣的人令人膽寒

2018-01-02 14:26

消防猛男桌曆曬肌肉 網友喊「想要」

2018-01-02 14:25

上海新監控系統 年少舊照也能辨臉

2018-01-02 14:24

中日關係好轉？解禁核食坐下來談

2018-01-02 14:24

170年歷史 上海浦江飯店歇業裝修

2018-01-02 14:24

黃浦江兩岸貫通 推5路線「行走觀光」

2018-01-02 14:23

章澤天元旦放閃 首公開劉強東親吻照

2018-01-02 14:23

紙媒寒冬 中國又有多家媒體停刊休刊

2018-01-02 14:22

教授拚升等 砸錢買「主編」頭銜

2018-01-02 14:21

《北京觀察》紙媒停刊

2018-01-02 14:20

Me Too！矽谷華女控北航博導性騷

2018-01-02 14:19

藏人倡藏語教學被捕兩年 4日將開庭

2018-01-02 14:16

女博士控遭北航博士生導師性侵 多人受害

2018-01-02 13:26

台旅會運用台灣民謠 推廣台灣旅遊

2018-01-02 12:07

江蘇揚州文峰寺 撞鐘祈福慶新年

2018-01-02 02:24

冬泳邕江慶新年

2018-01-02 02:24

浙江桐鄉 非遺文化展

2018-01-02 02:24

深耕國學 山東開150家尼山書院

2018-01-02 02:24

首創條例 福建海岸帶保護管理

2018-01-02 02:24

迎曙光、賽跑…喜迎2018

2018-01-02 02:24

上海民營首大 金剛博物館迎賓

2018-01-02 02:24

56億人民幣 電影「戰狼2」票房叫座

2018-01-02 00:11

福島10縣食品禁令 中國態度軟化

2018-01-01 21:59

中國監控全民！用少年舊照竟也抓得到人

2018-01-01 20:21

香港起飛班機 中國國航最會誤點

2018-01-01 19:32

進口日本食品 中國解禁有望　

2018-01-01 18:33

大陸消防猛男桌曆曝光 大曬肌肉網友大喊「想要」

2018-01-01 17:04

迎2018 36萬人湧維港賞煙花

2018-01-01 17:02

「晚一分鐘總裁都要問」香港航空準點率第一的原因

2018-01-01 15:40
看更多

熱門文章

員工見年終獎金樂歪 老闆急：多發了136萬請繳回

2018-01-02 10:33

中國監控全民！用少年舊照竟也抓得到人

2018-01-01 20:21

金門升五星紅旗慶元旦 黃安：離統一更近了

2018-01-02 11:00

中共2030年4艘國產航母服役 2艘為核動力

2018-01-02 11:44

港萬人遊行 反高鐵「一地兩檢」

2018-01-02 00:02

「樹下不長草 樹上不落鳥」 洞庭湖爆生態危機

2018-01-02 13:37

女博士控遭北航博士生導師性侵 多人受害

2018-01-02 13:26

新兵丟手榴彈掉腳邊 班長肉身護人：我要對他負責

2018-01-02 16:40

網傳飛碟降落處 遼寧河上出現神秘冰圈！

2018-01-02 14:44

天安門改共軍升旗 7大改變

2018-01-02 00:02

貝加爾湖陸人圈地蓋房引怨 俄官方介入

2018-01-01 18:36

五千人零下五十度奮戰 中俄原油二線商業營運　

2018-01-02 10:25

台商李宗興 參與大陸高鐵空調研發

2018-01-02 02:24

「今日頭條」大數據戰略 讀者隱私全沒了

2018-01-02 00:02

嚴控網路 洩密或攻擊「黨指揮槍」可被舉報

2018-01-02 12:21

環保稅開徵 滬盯300企業

2018-01-02 00:17

香港起飛班機 中國國航最會誤點

2018-01-01 19:32

福島10縣食品禁令 中國態度軟化

2018-01-01 21:59

北京腹地擴大 副都心線啟用

2018-01-02 00:24

深圳企業創新 4科技產業 全球領跑

2018-01-02 02:24

淪為搶劫招人平台 百度「完美犯罪」貼吧被關閉

2018-01-02 15:34

快舟-11火箭 上半年拚「一箭六星」

2018-01-02 00:02

曾訪台 習近平親信景俊海將接吉林省省長

2018-01-02 12:06

進口日本食品 中國解禁有望　

2018-01-01 18:33

大陸嚴管金融 四箭齊發

2018-01-02 00:16

合肥首批 45流浪者變市民

2018-01-02 02:24

展望2018：陸共享經濟走向海外 AI彎道超車

2018-01-02 02:24

56億人民幣 電影「戰狼2」票房叫座

2018-01-02 00:11

今日頭條 傳播低俗遭整改

2018-01-02 00:02

亞洲通孔鉉佑 升任中國外交部副部長

2018-01-02 15:02

港「一地兩檢」爭議持續 泛民派遊行反對

2018-01-02 12:01

兩年首見 電電公會大陸拓點

2018-01-02 00:23

社科院預測 今年藍籌股盛極而衰

2018-01-02 02:24

影／中國客機 首次150米低能見度起飛

2018-01-02 14:27

京城商家元旦連假 日均入帳近九億元

2018-01-02 02:24

香港民主示威 警告中國勿破壞香港自治

2018-01-02 02:18

中共海軍陸戰隊 山東演訓登陸裝卸載

2018-01-02 12:07

深耕國學 山東開150家尼山書院

2018-01-02 02:24

長沙警長棍虐打4小時 網友：這樣的人令人膽寒

2018-01-02 14:26

江蘇揚州文峰寺 撞鐘祈福慶新年

2018-01-02 02:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top