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陸微信群主支持良心犯 被國保驅趕出城

2018-01-01 15:20中央社 台北1日電

中國一個救助良心犯的微信群在2017年12月30日被當局關閉，群主更遭到中國國保驅趕出工作所在的城市。有分析認為，網路募捐和支持良心犯的任何活動，現在都被中國政府視為眼中釘。

自由亞洲電台報導，總部設在中國的「民生觀察」指出，中國專為良心犯募捐救助的微信群「風雨同舟」在2017年12月30日上午被封殺，群主巴忠魏遭國內安全保衛警察驅逐出工作的城市。

據了解，2017年前後，「風雨同舟」為良心犯們組織了5次公益募捐活動，共募得資金人民幣4.5萬元（新台幣20.8萬元）左右。

「救助良心犯」有關活動先前陸續被暫停了6次，至今則被徹底封殺。此外，巴忠魏還被國保約談警告過3次。

北京的維權人士胡佳表示，外界設法幫助中國被囚禁的良心犯和他們的家屬，大家把這類活動叫做「送飯」，最近一年，很多類似「風雨同舟」的微信群都遭到政府封殺，但這並不能阻止人們「送飯」。

胡佳指出，政府意識到微信已成為中國公民常用的支付平台，也是公益募捐的管道，政府的嗅覺很靈敏，加強對網上募捐的監管和控制，關閉支持良心犯的微信群，還凍結款項，甚至迫害群主。

胡佳表示，中國政府把任何支持良心犯的活動看作是對它的一種抵抗，這樣的微信群就被視為眼中釘，北京認為，「這是一場你死我活的較量，要打壓所有支持良心犯的募捐活動。」

微信北京國保

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