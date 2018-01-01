親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

北京故宮2018 啟祥門、家具館見客

2018-01-01 15:15世界日報 中國新聞組／北京1日電

故宮今年開放家具館等區域。 新華社
故宮今年開放家具館等區域。 新華社
分享
北京故宮博物院做為中國一線景點，2017年共「吸客」1669萬9538人次，較前一年增加4.25%，再創歷史新高。而自2018年元旦假期起，故宮開放面積再次擴大。啟祥門至隆宗門廣場段區域正式對公眾開放，南大庫家具館、西城牆部分段等區域今年也將加入對外開放的行列。另外，還將舉辦吳昌碩書畫展、「四王」書畫展等重點展覽。

新京報報導，故宮西城牆的一段也已基本完成修繕，預計春節期間開放，站在城牆上可以看到中山公園景致。今後，故宮西南部的武英殿、寶蘊樓、南大庫、南薰殿及城牆等，將組成一片新的遊覽區域。故宮博物院院長單霽翔介紹，故宮計畫到2020年開放面積達85%，將還沒有開放的5.1萬平米古建築全部開放。

啟祥宮位於西六宮西南角，建於永樂18年（公元1420年），初名未央宮。嘉靖14年，嘉靖帝改名為啟祥宮，是因其生父興獻王朱祐杬生於此，此宮被認為是肇祥之地，故取名啟祥宮，大門名為啟祥門。這一區域的開放，增加了一條故宮西路的通道，打開了內西路與外西路的通路，可以疏解中路相對集中的遊客，方便遊客更加便捷地參觀慈寧宮區域和武英殿區域。

故宮博物院常務副院長王亞民介紹，故宮今年還將對珍寶館、鐘表館、石鼓館等多個常設展館進行調整。而今年上半年，武英殿（書畫館）與文華殿（陶瓷館）功能也將對調。

展望2018年，故宮有哪些展覽可期待？報導指出，首先是5月對外開放的家具館，王亞民表示，家具館將展示具有代表性的1000多件家具。「展品均是故宮裡用過的家具，我們會通過特殊布置，讓大家看到皇帝上朝、學習等場景。」王亞民說，希望遊客看到的不僅是展品，而是透過家具了解古代生活狀況。

王亞民進一步表示，文華殿書畫館上半年將舉辦近代書畫家吳昌碩作品展，下半年舉辦清初「四王」（王時敏、王鑒、王翬、王原祁）書畫展。午門上半年則將迎來卡塔爾王室藝術展，下半年將舉辦摩納哥王室展，午門兩側雁翅樓將舉辦故宮院藏玉器展覽。

北京故宮王室春節

相關新聞

遭整肅後 今日頭條「復出」將宣傳19大精神

2018-01-01 12:35

「晚一分鐘總裁都要問」香港航空準點率第一的原因

2018-01-01 15:40

陸微信群主支持良心犯 被國保驅趕出城

2018-01-01 15:20

北京冬奧紀念郵票 炫科技秀防偽

2018-01-01 15:12

北京冬奧村賽後「再利用」 網民狠吐槽

2018-01-01 15:12

連假還沒結束 大陸已1.7億人次出遊、收入近3千億

2018-01-01 14:54

京滬跨年 羅大佑、郭富城高歌

2018-01-01 14:31

龍舌蘭葉被刻字 5年才能恢復

2018-01-01 14:28

陸故宮2017年參觀人次1700萬 創歷史新高

2018-01-01 11:00

雅康高速試通車 成都入藏2.5hr

2018-01-01 02:11

陸聲音圖書館 述史存方言

2018-01-01 02:11

廈門地鐵1號線試營運

2018-01-01 02:11

北京再提速 地鐵開通3新線

2018-01-01 02:11

橘農晝夜奮戰 廣西金橘上市

2018-01-01 02:11

學生身穿節日服裝 多彩迎新年

2018-01-01 02:11

北京冬奧會徽郵票 在京首發

2018-01-01 02:11

北京推無煤取暖 補貼清潔能源

2018-01-01 02:11

上海霧霾跨年 北京文化味濃

2018-01-01 00:19

兩岸微流行／微信小遊戲

2018-01-01 00:19

東北有多冷 公寓漏水凍出一個10公尺冰瀑布

2017-12-31 23:16

2018年大陸經濟、外交展望

2017-12-31 22:41

港珠澳大橋主體完工全線亮燈 施放煙火迎2018

2017-12-31 22:37

陸紙媒停刊潮 涉及北京等10個省市

2017-12-31 22:26

港區全國人大代表譚惠珠：人大決定 「等同法律」

2017-12-31 19:08

大陸今起禁售象牙及加工 加強執法防範黑市

2017-12-31 18:18

港大律師公會前主席梁家傑 斥譚惠珠「荒謬」

2017-12-31 18:10

基本法委員會副主任梁愛詩：一地兩檢 港仍有主導權

2017-12-31 17:23

獅子山突現「守護香港」旗幟 隨後遭拆除

2017-12-31 17:03

陸男無視警示 泰國海泳遭捲下落不明

2017-12-31 16:27

北京與長城 為什麼遭Fodor`s點名「不要去」?

2017-12-31 14:44

只要官二代? 張家界招聘惹議

2017-12-31 14:43

湖南整村婦女出租子宮 代孕1年賺十幾萬

2017-12-31 14:41

向首富「勒索」 王健林諷貴州縣長：不如每年給你5億

2017-12-31 13:40

迎接2018曬「18歲照」刷屏朋友圈

2017-12-31 12:55

7輛婚車連環追尾 車屁股全被親上

2017-12-31 11:42

抗煞英雄港中大校長沈祖堯離任 籲大學勿涉政治動員

2017-12-31 09:52

北京瞭望／大陸高鐵描繪的美好生活

2017-12-30 23:29

元旦連假首日 陸鐵路估發送旅客逾千萬

2017-12-30 18:34

北京虐童案 檢院批捕紅黃藍涉案教師

2017-12-30 17:12
看更多

熱門文章

一張圖顯示 中共若攻台的14個可能地點！

2017-12-31 16:47

港台天然獨的共同溫床 學者直指它？

2017-12-31 16:37

習近平發新年賀詞 他書架上有什麼新書？

2018-01-01 09:55

陸媒：蔡當局若踩紅線 陸民很願意見解放軍採取行動

2018-01-01 14:08

東北有多冷 公寓漏水凍出一個10公尺冰瀑布

2017-12-31 23:16

習近平新年宣誓：2020陸完全脫貧

2018-01-01 00:19

解放軍首度執行天安門元旦升旗 有七大亮點

2018-01-01 12:19

習近平發表新年賀詞 架上有9張新照片

2017-12-31 21:37

習近平新年賀詞 「逢山開路遇水架橋、2020年脫貧」

2017-12-31 19:47

張志軍：提供台胞同等待遇

2018-01-01 00:32

元旦解放軍代替武警 執行天安門升旗

2017-12-31 22:29

雅康高速試通車 成都入藏2.5hr

2018-01-01 02:11

港珠澳大橋主體完工全線亮燈 施放煙火迎2018

2017-12-31 22:37

新舟700飛機 西安、瀋陽同步開工

2018-01-01 02:11

上海霧霾跨年 北京文化味濃

2018-01-01 00:19

國台辦新年反台獨／陸委會：期待新人新政

2018-01-01 00:19

影／習近平新年賀詞 改革進行到底、2020年脫貧

2017-12-31 22:38

廈門地鐵1號線試營運

2018-01-01 02:11

國台辦對台「賀詞」：反台獨必不會含糊

2018-01-01 00:19

2018大陸互聯網 移動支付走向海外、AI彎道超車

2018-01-01 13:09

中國網路脫口秀暗悼劉曉波 遭下架

2017-12-31 18:53

遭整肅後 今日頭條「復出」將宣傳19大精神

2018-01-01 12:35

習近平的書架多了9張照片 透露重要訊息

2018-01-01 14:41

北京再提速 地鐵開通3新線

2018-01-01 02:11

2018年大陸經濟、外交展望

2017-12-31 22:41

連假還沒結束 大陸已1.7億人次出遊、收入近3千億

2018-01-01 14:54

「晚一分鐘總裁都要問」香港航空準點率第一的原因

2018-01-01 15:40

陸紙媒停刊潮 涉及北京等10個省市

2017-12-31 22:26

發表新年賀詞 習近平宣誓2020完全脫貧

2018-01-01 00:32

製造業PMI 連17月擴張

2018-01-01 00:36

港區全國人大代表譚惠珠：人大決定 「等同法律」

2017-12-31 19:08

台青：在大陸讀博創業兩不誤

2018-01-01 02:11

陸工商總局：2018年將推進線下無理由退貨

2018-01-01 11:12

獅子山突現「守護香港」旗幟 隨後遭拆除

2017-12-31 17:03

周小川：2018年 將實施穩健的貨幣政策

2017-12-31 17:31

陸故宮2017年參觀人次1700萬 創歷史新高

2018-01-01 11:00

影／扶貧遭「勒索」 王健林︰給你5億去分好了

2018-01-01 14:41

港大律師公會前主席梁家傑 斥譚惠珠「荒謬」

2017-12-31 18:10

不打烊書店 為成都閱讀者亮燈

2018-01-01 02:11

陸微信群主支持良心犯 被國保驅趕出城

2018-01-01 15:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top