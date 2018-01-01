北京故宮2018 啟祥門、家具館見客

2018-01-01 15:15 世界日報 中國新聞組／北京1日電



故宮今年開放家具館等區域。 新華社 分享 facebook 北京故宮博物院做為中國一線景點，2017年共「吸客」1669萬9538人次，較前一年增加4.25%，再創歷史新高。而自2018年元旦假期起，故宮開放面積再次擴大。啟祥門至隆宗門廣場段區域正式對公眾開放，南大庫家具館、西城牆部分段等區域今年也將加入對外開放的行列。另外，還將舉辦吳昌碩書畫展、「四王」書畫展等重點展覽。

新京報報導，故宮西城牆的一段也已基本完成修繕，預計春節期間開放，站在城牆上可以看到中山公園景致。今後，故宮西南部的武英殿、寶蘊樓、南大庫、南薰殿及城牆等，將組成一片新的遊覽區域。故宮博物院院長單霽翔介紹，故宮計畫到2020年開放面積達85%，將還沒有開放的5.1萬平米古建築全部開放。

啟祥宮位於西六宮西南角，建於永樂18年（公元1420年），初名未央宮。嘉靖14年，嘉靖帝改名為啟祥宮，是因其生父興獻王朱祐杬生於此，此宮被認為是肇祥之地，故取名啟祥宮，大門名為啟祥門。這一區域的開放，增加了一條故宮西路的通道，打開了內西路與外西路的通路，可以疏解中路相對集中的遊客，方便遊客更加便捷地參觀慈寧宮區域和武英殿區域。

故宮博物院常務副院長王亞民介紹，故宮今年還將對珍寶館、鐘表館、石鼓館等多個常設展館進行調整。而今年上半年，武英殿（書畫館）與文華殿（陶瓷館）功能也將對調。

展望2018年，故宮有哪些展覽可期待？報導指出，首先是5月對外開放的家具館，王亞民表示，家具館將展示具有代表性的1000多件家具。「展品均是故宮裡用過的家具，我們會通過特殊布置，讓大家看到皇帝上朝、學習等場景。」王亞民說，希望遊客看到的不僅是展品，而是透過家具了解古代生活狀況。

王亞民進一步表示，文華殿書畫館上半年將舉辦近代書畫家吳昌碩作品展，下半年舉辦清初「四王」（王時敏、王鑒、王翬、王原祁）書畫展。午門上半年則將迎來卡塔爾王室藝術展，下半年將舉辦摩納哥王室展，午門兩側雁翅樓將舉辦故宮院藏玉器展覽。