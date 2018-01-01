北京再提速 地鐵開通3新線

2018-01-01 02:11 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



北京市郊鐵路城市副中心線首發列車，市民開心搶搭體驗。 中新社 分享 facebook 家住中關村的張萌（化名）小朋友決定以「地鐵兩日遊」方式來過周末。「聽說今天北京地鐵開通了三條新線路，而且科技含量特別高，我就專門去體驗體驗。」張萌說。

中通社報導，之前北京市交通委宣布，12月30日開通燕房線、S1線、西郊線試營運，北京市軌道交通總里程將達608公里。其中，燕房線是中國首條自主研發的全自動運行線路，S1線是北京首條中低速磁懸浮專線，西郊線則是全新的有軌電車線路。

30日下午1時許，張萌結束課後班的學習後，匆忙吃了午飯，便在母親陪同下，從地鐵中關村站出發前往新開通的燕房線體驗全自動運行地鐵。

張萌先乘坐地鐵4號線，中途又換乘9號線、房山線，途徑27站，歷時近1小時30分鐘，從城區西北來到40公里外的西南郊區。

前往燕房線的路上，張萌顯得興奮，不停向周圍乘客介紹新線路的相關信息。「全自動運行就是『無人駕駛』，整個駕駛室一個人都沒有！而且網上說燕房線列車只有四節車廂，但是站台還是預留了六節車廂的位置。」張萌對周圍乘客說道。

到達燕房線起始站閻村東後，張萌立刻從座位上跳起，拉著母親下車去換乘，站台上，已有不少人擠在最接近第一節車廂的屏蔽門前等候列車，詢問後才知道他們多數人都是專程來體驗無人駕駛列車，想去第一節車廂看看駕駛室是否真的沒人。

七分鐘後，列車進站，76歲的徐姓乘客顫顫巍巍地從衆多排隊者中擠出一條通道，上車後也不找座位，直奔車廂最前端，把著扶手，盯著前方駕駛室與車廂連接處的窗戶，希望能一窺究竟。他在不透明玻璃上凑看良久後，突然喊道：「駕駛室裡有人啊！他在開車啊！」

原來，燕房線只在每天下午2時以前運行全自動列車，其他時間則運行普通列車。得知這一消息，張萌顯得有些悶悶不樂。她說，打算明天上午再來一趟，一定要搭上無人駕駛列車，下午再去S1線體驗磁懸浮列車。

30分鐘後，列車抵達終點燕山站，張萌的母親說：「現在地鐵開通，來玩方便多了。」