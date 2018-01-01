親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

北京再提速 地鐵開通3新線

2018-01-01 02:11聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

北京市郊鐵路城市副中心線首發列車，市民開心搶搭體驗。 中新社
北京市郊鐵路城市副中心線首發列車，市民開心搶搭體驗。 中新社
分享
家住中關村的張萌（化名）小朋友決定以「地鐵兩日遊」方式來過周末。「聽說今天北京地鐵開通了三條新線路，而且科技含量特別高，我就專門去體驗體驗。」張萌說。

中通社報導，之前北京市交通委宣布，12月30日開通燕房線、S1線、西郊線試營運，北京市軌道交通總里程將達608公里。其中，燕房線是中國首條自主研發的全自動運行線路，S1線是北京首條中低速磁懸浮專線，西郊線則是全新的有軌電車線路。

30日下午1時許，張萌結束課後班的學習後，匆忙吃了午飯，便在母親陪同下，從地鐵中關村站出發前往新開通的燕房線體驗全自動運行地鐵。

張萌先乘坐地鐵4號線，中途又換乘9號線、房山線，途徑27站，歷時近1小時30分鐘，從城區西北來到40公里外的西南郊區。

前往燕房線的路上，張萌顯得興奮，不停向周圍乘客介紹新線路的相關信息。「全自動運行就是『無人駕駛』，整個駕駛室一個人都沒有！而且網上說燕房線列車只有四節車廂，但是站台還是預留了六節車廂的位置。」張萌對周圍乘客說道。

到達燕房線起始站閻村東後，張萌立刻從座位上跳起，拉著母親下車去換乘，站台上，已有不少人擠在最接近第一節車廂的屏蔽門前等候列車，詢問後才知道他們多數人都是專程來體驗無人駕駛列車，想去第一節車廂看看駕駛室是否真的沒人。

七分鐘後，列車進站，76歲的徐姓乘客顫顫巍巍地從衆多排隊者中擠出一條通道，上車後也不找座位，直奔車廂最前端，把著扶手，盯著前方駕駛室與車廂連接處的窗戶，希望能一窺究竟。他在不透明玻璃上凑看良久後，突然喊道：「駕駛室裡有人啊！他在開車啊！」

原來，燕房線只在每天下午2時以前運行全自動列車，其他時間則運行普通列車。得知這一消息，張萌顯得有些悶悶不樂。她說，打算明天上午再來一趟，一定要搭上無人駕駛列車，下午再去S1線體驗磁懸浮列車。

30分鐘後，列車抵達終點燕山站，張萌的母親說：「現在地鐵開通，來玩方便多了。」

列車北京

相關新聞

上海霧霾跨年 北京文化味濃

2018-01-01 00:19

雅康高速試通車 成都入藏2.5hr

2018-01-01 02:11

陸聲音圖書館 述史存方言

2018-01-01 02:11

廈門地鐵1號線試營運

2018-01-01 02:11

橘農晝夜奮戰 廣西金橘上市

2018-01-01 02:11

學生身穿節日服裝 多彩迎新年

2018-01-01 02:11

北京冬奧會徽郵票 在京首發

2018-01-01 02:11

北京推無煤取暖 補貼清潔能源

2018-01-01 02:11

兩岸微流行／微信小遊戲

2018-01-01 00:19

東北有多冷 公寓漏水凍出一個10公尺冰瀑布

2017-12-31 23:16

2018年大陸經濟、外交展望

2017-12-31 22:41

港珠澳大橋主體完工全線亮燈 施放煙火迎2018

2017-12-31 22:37

陸紙媒停刊潮 涉及北京等10個省市

2017-12-31 22:26

港區全國人大代表譚惠珠：人大決定 「等同法律」

2017-12-31 19:08

大陸今起禁售象牙及加工 加強執法防範黑市

2017-12-31 18:18

港大律師公會前主席梁家傑 斥譚惠珠「荒謬」

2017-12-31 18:10

基本法委員會副主任梁愛詩：一地兩檢 港仍有主導權

2017-12-31 17:23

獅子山突現「守護香港」旗幟 隨後遭拆除

2017-12-31 17:03

陸男無視警示 泰國海泳遭捲下落不明

2017-12-31 16:27

北京與長城 為什麼遭Fodor`s點名「不要去」?

2017-12-31 14:44

只要官二代? 張家界招聘惹議

2017-12-31 14:43

湖南整村婦女出租子宮 代孕1年賺十幾萬

2017-12-31 14:41

向首富「勒索」 王健林諷貴州縣長：不如每年給你5億

2017-12-31 13:40

迎接2018曬「18歲照」刷屏朋友圈

2017-12-31 12:55

7輛婚車連環追尾 車屁股全被親上

2017-12-31 11:42

抗煞英雄港中大校長沈祖堯離任 籲大學勿涉政治動員

2017-12-31 09:52

北京瞭望／大陸高鐵描繪的美好生活

2017-12-30 23:29

元旦連假首日 陸鐵路估發送旅客逾千萬

2017-12-30 18:34

北京虐童案 檢院批捕紅黃藍涉案教師

2017-12-30 17:12

求情稱朱經緯「好老公」 法官打臉說…

2017-12-30 16:15

疑妹傳染手足口病 6歲童逛街猝死

2017-12-30 16:14

「不浪費」兇嫌：兩度姦屍私影少女

2017-12-30 16:12

習近平傳記《知青歲月》陸大學列必修

2017-12-30 13:37

元旦假期大陸鐵路發送旅客3,700萬人次，年增7%

2017-12-30 12:31

宣揚中共 廣東設國際傳播人才培養基地

2017-12-30 12:05

珠海空汙工廠限產 台商：純天氣因素

2017-12-30 09:33

萬里長城被列「不建議旅遊地點」 陸媒駁：空氣漸好轉

2017-12-29 19:29

中國影響健康10大關鍵詞 你占了幾條？

2017-12-29 17:39

平安夜悲歌 大陸一貧戶4孩童一氧化碳中毒亡

2017-12-29 17:21
看更多

熱門文章

一張圖顯示 中共若攻台的14個可能地點！

2017-12-31 16:47

港台天然獨的共同溫床 學者直指它？

2017-12-31 16:37

向首富「勒索」 王健林諷貴州縣長：不如每年給你5億

2017-12-31 13:40

習近平發表新年賀詞 架上有9張新照片

2017-12-31 21:37

華為國際海底光纜合約 澳洲硬搶

2017-12-31 14:57

習近平新年賀詞 「逢山開路遇水架橋、2020年脫貧」

2017-12-31 19:47

北京與長城 為什麼遭Fodor`s點名「不要去」?

2017-12-31 14:44

東北有多冷 公寓漏水凍出一個10公尺冰瀑布

2017-12-31 23:16

陸國台辦主任跨年發聲：只有回歸九二共識 兩岸才能開展對話

2017-12-31 10:28

7輛婚車連環追尾 車屁股全被親上

2017-12-31 11:42

沒等到賈躍亭 甘薇一早回陸:使命歸來 任重道遠

2017-12-31 12:34

元旦解放軍代替武警 執行天安門升旗

2017-12-31 22:29

港珠澳大橋主體完工全線亮燈 施放煙火迎2018

2017-12-31 22:37

抗煞英雄港中大校長沈祖堯離任 籲大學勿涉政治動員

2017-12-31 09:52

中國新一代無人攻擊機 利劍2.0模型亮相

2017-12-31 14:40

陸2017電影總票房 破550億人民幣

2017-12-31 15:22

雷軍請「米粉」吃尾牙 上的是川普訪中國宴菜

2017-12-31 11:19

中國+巴基斯坦 攜手考察北印度洋海溝

2017-12-31 14:56

海協會會長陳德銘賀年：兩岸關係千回百轉 終歸大海

2017-12-31 16:25

中國網路脫口秀暗悼劉曉波 遭下架

2017-12-31 18:53

警惕中國勢力 傳澳洲阻陸企海底鋪電纜

2017-12-31 12:16

習近平2017大豐收 2018將面臨四大考驗

2017-12-31 13:49

解放軍「兵工少帥」張國清 出任天津市委副書記

2017-12-31 13:41

2018年大陸經濟、外交展望

2017-12-31 22:41

湖南整村婦女出租子宮 代孕1年賺十幾萬

2017-12-31 14:41

陸紙媒停刊潮 涉及北京等10個省市

2017-12-31 22:26

只要官二代? 張家界招聘惹議

2017-12-31 14:43

張志軍：提供台胞同等待遇

2018-01-01 00:32

中國「00」後入伍當「千禧戰士」 最愛問為什麼

2017-12-31 14:39

迎接2018曬「18歲照」刷屏朋友圈

2017-12-31 12:55

影／習近平新年賀詞 改革進行到底、2020年脫貧

2017-12-31 22:38

12月製造PMI 51.6% 估全年GDP6.9%

2017-12-31 13:51

陸男無視警示 泰國海泳遭捲下落不明

2017-12-31 16:27

張志軍：2018年繼續堅持九二共識

2017-12-31 13:42

港區全國人大代表譚惠珠：人大決定 「等同法律」

2017-12-31 19:08

獅子山突現「守護香港」旗幟 隨後遭拆除

2017-12-31 17:03

周小川：2018年 將實施穩健的貨幣政策

2017-12-31 17:31

習近平新年宣誓：2020陸完全脫貧

2018-01-01 00:19

陸企名人堂／分享家味 他靠湖南土菜年收15億

2017-12-31 13:21

港大律師公會前主席梁家傑 斥譚惠珠「荒謬」

2017-12-31 18:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top