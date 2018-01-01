陸聲音圖書館 述史存方言

2018-01-01 02:11 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



12月30日一早，在湖南長沙圖書館三樓聲音放映室，張老先生領著13歲的孫子坐在沙發中央。音響中傳出好幾位滄桑老人用方言講述自己親歷的歷史。

「我叫韓德明，打了武漢保衛戰。當我們撤退經過長沙的時候，卻只看到『文夕大火』後的一片瓦礫焦土…」

「我叫唐曦，今年101歲了。1937年下半年，100多架日本飛機轟炸武漢，機關槍噠噠噠地掃。我們躲在蛇山抱冰堂公園，日本飛機投的炸彈在空中離地面幾十米爆炸，炸死幾百人，慘不忍睹啊！」

這些珍貴的錄音，是抗戰老兵2017年9月參加活動時的口述紀錄，而後被長沙圖書館整理，存入這間「聲音圖書館」。

2016年長沙圖書館申報數字圖書館推廣工程，並啟動「聲音圖書館」項目。一年多以來，「聲音圖書館」通過有聲讀物、音效庫和聲音作品等呈現形式，囊括自然之聲、城市之聲、生活之聲、故事照片等6大板塊、近千條聲音供廣大市民品鑒。

「聲音圖書館」聯合湖南當地電台、網路與新媒體平台共同打造一個以蒐集「長沙聲音」為核心的線上分享平台，推出「城市留聲計畫」。該計畫向各界人士徵集各種以聲音為載體，以「長沙」為主題的音頻資料，並精選精采內容在電台播出。

事實上，這種「聲音圖書館」的形式在中國並非孤例。在江蘇，「一生一世江蘇人聲音圖書館」項目裡的「館藏蘇音「已有萬餘條，包括江蘇13個市的各地方言；在浙江也有可供觀眾免費欣賞數字音頻、視頻資源的音樂圖書館。

「傳統圖書館館藏資源多以文字為載體的紙質文獻為主，而聲音紀錄相比文字更加豐富細膩，還原度更高。」長沙圖書館副館長龍耀華說，隨著技術進步，現在人們記錄、傳播、保存聲音等多媒體信息已相當便捷。

將那些今天聽起來有代表性的、有故事性的，抑或是稀鬆平常的，一切有關一個人、一個家庭、一座城市的聲音記錄，以「文獻」形式保存下來，傳播出去，日積月累，年復一年，這些聲音將變成歷史文獻裡的「典籍」。

在這個新生態中，內容提供者和使用者合二為一、及時轉換，不再是「圖書館－用戶」的單向信息推送，可實現「用戶與用戶」的多向信息交流。在專業的設備與服務下，市民既是傾聽者，也是講述者。