雅康高速試通車 成都入藏2.5hr

2018-01-01 02:11 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



四川省雅安市通往甘孜藏區的雅康高速昨試通車，結束了四川藏區不通高速公路的歷史。至此，從成都出發，2.5小時就可到達甘孜藏族自治州瀘定縣，較此前時間縮短近一半。

中新社報導，四川雅安至康定高速公路（雅康高速）是國家高速公路網雅安至新疆葉城聯絡線（G4218）中的一段，全長135公里。由於位處四川盆地向青藏高原過渡的橫斷山脈，為典型的V字型深大峽谷，嶺谷高差一般在1千公尺至2千公尺，甚至高達5千公尺以上。全線橋隧比高達82%，是目前中國國內興建中高速公路橋隧比最高、施工難度最大。

這次試通車路段為雅安草壩至瀘定段（95公里），路段包含隧道17座，橋梁74座，其中特大橋梁5座。全長1萬3459米的二郎山隧道平均海拔1500公尺，是中國完工通車的高海拔地區最長的高速公路隧道，也是世界上首次採用斜井從主洞反向施工的特長隧道。

雅康高速位於高烈度地震區域，穿越了龍門山斷裂帶、安寧河斷裂帶等多條區域大斷裂帶。四川雅康高速公路有限責任公司董事長黃兵說，有關專家對雅康高速兩側的大山進行全面排查，梳理出72個地質災害監測點，均安裝北斗地災監測系統，實時監測山體變化，一旦位移、沉降、形變超過2.5毫米，會立即預警。