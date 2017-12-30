央視披露：毒官邊開會邊吸毒 被抓時一絲不掛！

2017-12-30 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



前臨湘市長龔衛國在視頻中低頭痛哭，後悔在毒品的誘惑下成為吸毒市長。圖擷自澎湃新聞 分享 facebook 大陸央視網披露，近年來少數黨員、公職人員竟淪為癮君子，熱衷搞「毒友圈」，堂而皇之開毒趴，甚至有官員邊開會邊吸毒，並以毒進行權錢、權色交易，還有市長級的官員被逮捕時一絲不掛。

報導指出，甚至有官員一邊開會一邊吸毒。以雲南省楚雄州委副書記、州長楊紅衛為例，他的精力特別旺盛，可以連續幾天白天開會，晚上吃燒烤吃到淩晨四五點，一大早又起來上班，許多局長比他年輕都受不了。

楊紅衛是目前所知落馬廳級官員中涉嫌吸毒的第一人，他被冠以「吸毒州長」的名號。楊紅衛喜歡抽彝族的水筒煙，煙筒幾乎從不離手。

據報導，楚雄州前政協主席楊成彪稱，楊紅衛出事前，有公安人員在一次會議上發現楊居然邊開會邊吸「卡苦」。並向時任州政法委書記王興明舉發，但王興明對此不置可否。

據調查，楊紅衛所吸的毒品，是一種以鴉片為主、多種中草藥加工的混合物，名為卡苦。其成品形狀類似煙絲，常用水煙筒吸食。卡苦主要氾濫於中緬邊境的雲南德宏、臨滄一帶，當地吸食者甚眾，其犯癮症狀和海洛因相似，但較海洛因輕微。據測算，癮癖大者每日需人民幣約200元，月需6,000元。

今年7月，岳陽市中級人民法院對臨湘市前市委副書記、前市長龔衛國決定執行有期徒刑七年，並處以罰款人民幣30萬元。

公開報導顯示，龔衛國涉嫌吸毒被立案調查。臨湘市前副市長姜宗福在微博上曾表示：「我為我曾經工作過的臨湘感到痛心，堂堂市長，居然是個癮君子，毒癮發作產生幻覺，自己報警說有人追殺，特警趕到，一絲不掛。」

去年3月11日，湖南省紀委官方網站公布龔衛國懺悔視頻。他在懺悔書中稱：剛開始帶著好奇，後來一發不可收拾，最終吸壞了身體、吸垮了家庭，吸毀了前途，在毒品的誘惑下走向另類人生，成了吸毒市長。

2015年，湖南衡陽縣一口氣查辦61名涉毒官員，這些官員開毒趴時，還會叫來風塵女子助興，簡直就是「黃賭毒」一條龍。

此外，更有司法人員知法犯法，包括德陽市公安局刑警支隊前政委劉學軍、德陽市公安局裝備財務處前處長呂斌和什邡市人民檢察院前副檢察長劉忠偉等多名政法官員，也曾聚在一起吸毒而被查辦。