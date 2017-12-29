陸最大DNA數據庫 三年後現身

2017-12-29 00:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林庭瑤 ／綜合報導



中國「天網」系統展現強大監控能力，有外媒挑戰其人臉辨識系統，但只七分鐘就遭逮獲。據華爾街日報報導，中國大陸正在建立全球最大的DNA數據庫，計畫在2020年前將全國DNA數據庫倍增到1億筆紀錄。美國學者認為，中共透過DNA檔案加上網路監控將建立「數位極權國家」。

中國「天網」監控系統無所不在，現已有1.7億個監控鏡頭遍布各地，中共當局計畫未來三年要再安裝4億個。有英國BBC記者試圖挑戰其人臉辨認系統的找人功力，僅「潛逃」七分鐘後就被警方抓到，顯示其強大的監控能力。

華爾街日報調查報導，在四川樂山市犍為縣，警察到課堂上要求所有男童向小塑膠盒吐口水，未告知原因。警方解釋說，採集DNA是為偵查一宗九年前的命案提供線索，法醫將從中唾液樣本中提取DNA，不久後偵破此案。

記者透過查閱警方文件獲悉，中共警方希望在2020年前，將現在已經有5,400萬個檔案規模倍增到1億多個檔案。中共警方採集比需求多出許多的DNA，便於加入建立DNA數據庫。

根據9月中共公安DNA會議的文件，中共警方經常從被拘留人士身上收集唾液標本或血液標本，而這些人常只是忘記帶身分證或在網上批評政府而被抓。其他人甚至沒有犯罪，警方瞄準包括農民工、煤炭工人、租房者的「社會高風險人群」。

中共警方收集DNA的手段層出不窮。在毗鄰北韓的吉林白山市，一所養老院的居民被告知，他們可以獲得免費醫療檢查；在寧夏，居民們被告知要進行人口普查；在深圳，一名農民工說，在他無法出示居住證之後，警方抽他的血。

在美國，監管部門限制執法人員只能蒐集因犯罪而被捕者的DNA樣本（在有些州，只能蒐集被定罪者的DNA樣本），除非警方獲得法庭手令或本人同意。來自這些人的DNA檔案被儲存在聯邦調查局（FBI）管理的全國網路當中。英國布萊爾政府曾經考慮擴大全國DNA數據庫，但是在2008年遭到歐洲人權法庭駁回。後者說，在數據庫保留無辜人士的DNA紀錄違反「尊重私人生活權利」條款。而在中國大陸，任何在街頭被警察截停的人，都面臨DNA數據入庫的命運。

在中國大陸，沒有關於蒐集平民DNA的法律，隱私保護措施有限。加州大學柏克萊資訊學院客座教授蕭強說，中共透過DNA檔案加上網絡監控將建立「數位極權國家」。