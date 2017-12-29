24小時醫院圖書館 北京開幕

2017-12-29 00:51 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



北京東區兒童醫院裡，大陸首家24小時醫院圖書館揭牌，有2000餘册圖書供病童、家屬免費閱讀，並可與其他公共圖書館通借通還。

「媽媽你看，這裡有小豬佩奇。」北京東區兒童醫院的一層大廳，一名五歲的小女孩在書架上驚喜地發現了自己喜歡的繪本，在就診間歇看得津津有味。她的媽媽告訴記者，以前帶女兒去醫院看病總要想各種方法安撫，而這次，因為有了這個溫馨圖書館，女兒讓她格外省心。

北京日報報導，這個袖珍圖書館僅20平方公尺，兩個不大的書架上分門別類碼放著家長讀物、青少年讀物和低幼繪本。旁邊設置顔色亮麗的一桌四椅，入口處還擺放了一套北京市公共圖書館自助借還系統。此外，醫院還在每層都開闢出空間設置圖書角，形成「一個圖書館＋七個圖書角」的閱讀空間，圖書總量超過2000册。除了診室和手術室之外，都可以做到「隨處有書，書隨人走」。

閱讀區不大，但足夠溫馨。每個書架旁都放置免洗消毒液，並配有「先洗手，再看書」的溫馨提示。「為了保障衛生，給讀者一個乾淨衛生的讀書環境，醫院會定期對圖書進行紫外線殺菌外，還會把圖書放在消毒櫃中進行消毒處理。」醫院相關負責人說。

醫院裡怎麼開起了圖書館？「孩子生病，家長著急，兒童醫院總彌漫著焦慮氛圍。而閱讀能幫助家長和患兒克服焦慮、消磨時間。」北京東區兒童醫院院長何定學說，今年夏天，醫院和朝陽區圖書館溝通後，決定開闢這處24小時醫院圖書館，讓每年來就診的近病童和家長都能有書相伴，享受安靜的閱讀時光，從而實現讓孩子得到身體和心靈的雙重治愈。

包括東區兒童醫院在內，今年朝陽區總共建成八座24小時城市書屋，總面積超過4000平方公尺，圖書近3萬册，均配備數字化閱讀設備，並引進北京市公共圖書館一卡通服務系統，實現免費借閱，通借通還。