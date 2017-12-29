成都「接軌」國際 班列今年破千

2017-12-29 00:51 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



27日16時30分許，一列開往荷蘭蒂爾堡的中歐班列從成都國際鐵路港緩緩駛出。這是今年成都開出的第1000列國際班列。

隨著第1000列班列的通車，成都2013年以來已累計開行國際班列超1700列，在大陸全國35個開行城市中，班列數量位居首位，全面構建起成都向西至歐洲腹地、向北至俄羅斯、向南至東協的「Y」字形國際物流通道。

目前成都國際列車腹地已涵蓋波蘭羅茲、德國紐倫堡、荷蘭蒂爾堡、莫斯科、明斯克等14個國外城市。

2018年成都國際班列將保持不低於1000列的通車量，但方案將更加優化，將儘快完善歐洲端三級網點布局，在境外建立較完善的攬貨及物流服務網絡。

成都國際鐵路港投資發展有限公司總經理周俊波指出，深入歐洲腹地的「蓉歐快鐵」計畫開出700列，來回對稱通車，原則按去350列回350列組織。

除既有的羅茲、紐倫堡、蒂爾堡三個直達站點外，還將增加米蘭、鹿特丹、根特、漢堡、杜伊斯堡、波茲南等歐洲主要貨源集散地。

同時，土耳其線明年計畫開出50列，到站延伸至巴庫、波季、伊斯坦布爾及以遠；俄羅斯線計畫開出100列；中亞線計畫開行80列，平均每週兩列；東協海鐵聯運國際班列，經成都-欽州-海鐵聯運輻射到東南亞及中東地區，平均每周兩列，全年預計100列。