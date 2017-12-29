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秦陵也VR 「銅車馬博物館」開工

2017-12-29 00:51聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

秦始皇帝陵銅車馬博物館開工儀式昨在「秦始皇帝陵博物院．麗山園」舉行。博物館將充分展示秦陵銅車馬的歷史、科學、藝術和社會價值，全面闡釋秦代車馬文化。

中新社報導，秦始皇帝陵承載著豐富的歷史信息和文化基因，具有深厚的文化底蘊。1980年在秦始皇帝陵封土西側出土的兩乘銅馬車氣魄恢宏，鑄造精美，逼真再現了秦始皇帝御用馬車的原貌，對研究古代車馬的結構、繫駕方法、天子乘輿制度和金屬製造工藝等方面具有十分重要的意義，被譽為「青銅之冠」。

建設秦始皇帝陵銅車馬博物館，是為解決秦始皇帝陵博物院陳列展示不平衡、不充分問題，還能在全面展示文物本體的基礎上對銅車馬的鑄造工藝、修復技術和相關的青銅部件等方面，進行詳細闡釋與解讀。

秦始皇帝陵博物院院長侯寧彬表示，銅車馬博物館的建設既是保護世界文化遺產、傳播中華民族優秀文化的重要舉措，也是促進傳統文化建設、推進文化遺產事業發展的有效途徑。

秦始皇帝陵博物院副院長楊延臨說，兵馬俑每年接待遊客將近600萬人次，今年到10月底已達550萬人次。目前銅車馬博物館的參觀環境較小，在科研保護方面和遊客參觀方面都達不到相應的需求，該項目建成後將得到改善。同時，將利用VR（虛擬現實）技術展示銅車馬以及銅車馬修復過程、銅車馬出土遺址坑的模擬展示等。

秦始皇帝陵銅車馬博物館建設工程結合《秦始皇陵保護規劃》和《秦始皇陵文化景區建設總體規劃》等相關規劃要求，選址秦始皇陵封土西南側，建築面積約8000平方公尺，為地下一層（下部設夾層），計畫總投資近1.9億元人民幣，建設期限為2017年12月至2019年10月。

博物館世界文化遺產
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